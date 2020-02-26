У Києві чоловік підпалив квартиру з сусідом всередині. Фото і відео

У ніч на 26 лютого в Святошинському районі Києва спалахнула пожежа в квартирі будинку на вулиці Петра Курінного, 5. За словами одного з жителів, приміщення підпалив його ж співмешканець, до того ж з самим чоловіком всередині.

Близько першої години ночі з вікон квартири виривалися язики полум'я. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вогонь охопив частину житла, а площа пожежі склала близько 20 кв м. Її ліквідували рятувальники. Одна з кімнат була знищена полум'ям вщент. Під час НП ніхто не загинув і не постраждав.

У Києві чоловік підпалив квартиру з сусідом всередині Інформатор

За словами одного з мешканців квартири, саме його сусід скоїв підпал, після чого втік. Сам чоловік був у приміщенні з початку пожежі і боровся з вогнем. Пізніше він облишив робити це, рятуючи своє життя.

Жителі сусідніх квартир розповів, що чоловік, який втік, любив випити і влаштовувати конфлікти. Поліція почала його розшуки, а також встановлення подробиць НП.

У Києві чоловік підпалив квартиру з сусідом всередині Інформатор

У Києві чоловік підпалив квартиру з сусідом всередині Інформатор

У Києві чоловік підпалив квартиру з сусідом всередині Інформатор

У Києві чоловік підпалив квартиру з сусідом всередині Інформатор

У Києві чоловік підпалив квартиру з сусідом всередині Інформатор

У Києві чоловік підпалив квартиру з сусідом всередині Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 лютого у Києві спалахнула пожежа в колекторі теплотраси. Там рятувальники виявили три тіла чоловіків.

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