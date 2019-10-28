У Києві біля відомого закладу відбулася жорстка бійка зі стріляниною. Відео 18+

У Києві в піцерії MisterCat (Оболонський проспект, 26), а також біля неї трапилася жорстка бійка з пострілами.

За словами очевидців, один з учасників інциденту був п'яним. В якому стані перебували інші – невідомо. Відео з місця бійки і затримання чоловіків опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

Спочатку чоловіків намагалися втихомирити співробітники приватної охоронної фірми, потім до піцерії прибули і поліцейські.

У Києві у відомого закладу відбулася жорстка бійка зі стріляниною Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 21 жовтня, в селі Княжичі Броварського району на Київщині невідомі після ДТП обстріляли водія легкового авто, в результаті чого він був госпіталізований.

Постраждалим під час стрілянини в Княжичах Київської області виявився бізнесмен, 1973 року народження.

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