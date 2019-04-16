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/Кримінал

У Києві біля метро викрали людину: перші деталі

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У Голосіївському районі Києва 16 квітня невідомі побили і викрали чоловіка. Його заштовхали в чорний Ford Transit і відвезли у невідомому напрямку.

Надзвичайна подія сталася неподалік від метро "Теремки", на проспекті Глушкова, повідомило джерело OBOZREVATEL. Введено план "Перехоплення".

Інформація про викрадення надійшла о 16:19. Номер викрадачів відомий лише частково — "АН 5137".

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Очевидці заявляють про двох викрадачів. Один з них був вдягнений у чорну куртку і шапку, пише "Інформатор". Деталі події з'ясовуються.

Приблизне місце викрадення

Приблизне місце викрадення

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, в лютому у Києві біля метро "Політехнічний інститут" викрали хлопця. Його посеред вулиці заштовхали в авто і повезли на великій швидкості.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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