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5 грудня • оновлено в 18:01
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Діти все бачили: у Києві збоченець мастурбував біля коледжу. Відео

1.5т
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У Києві біля коледжу Київського національного університету технологій та дизайну помітили збоченця.

Інцидент трапився в четвер, 5 грудня, на вулиці Білоруській, в Шевченківському районі міста. Про це написав OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Чоловік стояв прямо біля вікна класу і мастурбував. Це все бачили діти.

У Києві збоченець мастурбував біля коледжу

У Києві збоченець мастурбував біля коледжу

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Деснянському районі Києва чоловік чіплявся до дітей, показуючи свій статевий орган в парку.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Обос" вообще йопнулся ...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Извращенцы ,маньяки,гей ,педофилы ,это цвет недонации. усрагабона,
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