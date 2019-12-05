Діти все бачили: у Києві збоченець мастурбував біля коледжу. Відео

У Києві біля коледжу Київського національного університету технологій та дизайну помітили збоченця.

Інцидент трапився в четвер, 5 грудня, на вулиці Білоруській, в Шевченківському районі міста. Про це написав OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Чоловік стояв прямо біля вікна класу і мастурбував. Це все бачили діти.

У Києві збоченець мастурбував біля коледжу Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Деснянському районі Києва чоловік чіплявся до дітей, показуючи свій статевий орган в парку.

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