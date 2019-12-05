Діти все бачили: у Києві збоченець мастурбував біля коледжу. Відео

У Києві біля коледжу Київського національного університету технологій та дизайну помітили збоченця.
Інцидент трапився в четвер, 5 грудня, на вулиці Білоруській, в Шевченківському районі міста. Про це написав OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
Чоловік стояв прямо біля вікна класу і мастурбував. Це все бачили діти.
У Києві збоченець мастурбував біля коледжу
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Деснянському районі Києва чоловік чіплявся до дітей, показуючи свій статевий орган в парку.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".