У Києві авто врізалось у відбійник: постраждала дитина. Фото

У Голосіївському районі Києва у середу вранці, 29 липня, автомобіль в‘їхав у відбійник, у результаті чого постраждав водій та дитина, яка була всередині.

ДТП трапилася на вулиці Саперно-Слобідській. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Водій Lada з невідомих причин в‘їхав у відбійник. Причини аварії поки невідомі, але відомо, що, на жаль, постраждав і водій, і дитина, яка була в авто", – йдеться у дописі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, на Наддніпрянському шосе, 28 липня трапилася масштабна ДТП за участі позашляховика й вантажівки, унаслідок якої, попередньо, загинула одна особа.