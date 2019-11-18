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18 листопада • оновлено в 15:42
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Був без свідомості: у Києві авто влетіло в дитину

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У Голосіївському районі Києва у понеділок, 18 листопада, трапилася ДТП, внаслідок якої постраждала дитина.

Автомобіль одразу втік з місця події. Про це повідомили Вартові Еспресо.

Так, на вулиці Васильківській, 8, у дворі будинку авто Chevrolet Aveo чорного кольору скоїв наїзд на хлопчика 2011 року народження. Постраждалого без свідомості госпіталізували до лікарні.

У Києві авто влетіло в дитину

У Києві авто влетіло в дитину

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У Києві трапилася жорстка ДТП з таксі Uber: фото з місця аварії

У Києві ввели план "Перехоплення" з розшуку та затримання автомобіля-втікача. Наряди поліції були зорієнтовані на зупинку схожих машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Шевченківському районі Києва 17 листопада п'яний водій таксі Uber (авто марки Skoda) скоїв одразу кілька ДТП. В результаті однієї з аварій постраждала вагітна жінка.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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