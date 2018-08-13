МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
LadyCity

У Києві авто влетіло у натовп пішоходів: з'явилися фото і відео

84.3тЧитати новину російською

У Деснянському районі Києва 13 серпня зіткнулися автомобілі "Волга" і "Лада". Від удару одне авто вилетіло на тротуар просто у людей.

Аварія трапилася на перетині вулиць Бальзака і Цвєтаєвої. П'ятеро осіб, зокрема і 6-річна дитина, отримали травми і госпіталізовані до лікарень, повідомили у прес-службі Національної поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця матеріалу).

Правоохоронці зазначили, що всі потерпілі їхали в автомобілях, а інформація про постраждалих пішоходів до них не надходила.

Місце події на карті

"Волгу" відкинуло на тротуар у натовп людей, потім вона перекинулася", - розповіли про подію очевидці.

Місце ДТП

Фото: Сергій Онищенко

Новини
Страшна аварія з маршруткою під Запоріжжям: момент зіткнення потрапив на відео

Місце аварії

Facebook dtp.kiev.ua

Місце аварії

Facebook dtp.kiev.ua

Нагадаємо, що схожа ДТП сталася у Києві в липні. Тоді біля станції метро "Дорогожичі" зіткнулися дві машини, і одну з них відкинуло на тротуар, де стояло кілька людей. Ця аварія забрала життя одного пішохода.

Як писав OBOZREVATEL, один з водіїв-учасників цієї НП поїхав на червоний сигнал світлофора. Загиблого чоловіка, який стояв поблизу переходу, знесло автомобілем.

Дивіться відео по темі

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
82
5
Смішно
2
Цікаво
101
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tinin Alex
Tinin Alex
Рука Кремля она такая - достаёт хохлов везде))) Волга - Лада. Активисты или смертники из списка Бабченко полюбому были за рулём или на обочине..... Порохоботам не уйти от правосудия
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ткачук Людмила
Ткачук Людмила
Интересно после победы над Германией что создала параша в автомобилестроение??? Ладу Колина???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Ткачук Людмила, Запорожец.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ткачук Людмила
Ткачук Людмила
российйский автопром это просто нечто... едет куда хочет ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги