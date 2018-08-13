У Києві авто влетіло у натовп пішоходів: з'явилися фото і відео

У Деснянському районі Києва 13 серпня зіткнулися автомобілі "Волга" і "Лада". Від удару одне авто вилетіло на тротуар просто у людей.
Аварія трапилася на перетині вулиць Бальзака і Цвєтаєвої. П'ятеро осіб, зокрема і 6-річна дитина, отримали травми і госпіталізовані до лікарень, повідомили у прес-службі Національної поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця матеріалу).
Правоохоронці зазначили, що всі потерпілі їхали в автомобілях, а інформація про постраждалих пішоходів до них не надходила.
Місце події на карті
"Волгу" відкинуло на тротуар у натовп людей, потім вона перекинулася", - розповіли про подію очевидці.
Місце ДТП
Фото: Сергій Онищенко
Місце аварії
Facebook dtp.kiev.ua
Місце аварії
Facebook dtp.kiev.ua
Нагадаємо, що схожа ДТП сталася у Києві в липні. Тоді біля станції метро "Дорогожичі" зіткнулися дві машини, і одну з них відкинуло на тротуар, де стояло кілька людей. Ця аварія забрала життя одного пішохода.
Як писав OBOZREVATEL, один з водіїв-учасників цієї НП поїхав на червоний сигнал світлофора. Загиблого чоловіка, який стояв поблизу переходу, знесло автомобілем.
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