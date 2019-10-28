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28 жовтня • оновлено в 15:23
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У Києві авто вилетіло на тротуар: з'ясувався скандальний нюанс про водійку

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У Солом’янському районі Києва, на вулиці Гетьмана, автомобіль Renault з іноземною реєстрацією вилетів на тротуар та протаранив огорожу будівництва. Пізніше виявилося, що за кремом начебто перебувала жінка із психічними розладами.

Про аварію повідомили на сторінці "Вартові еспресо" у Facebook. Водійка втекла, покинувши авто на місці ДТП (щоб подивитися фото, доксрольте до кінця сторінки).

"Тішить лише те, що на шляху "француза" не опинилися випадкові перехожі", – йдеться в дописі.

У Києві авто вилетіло на тротуар

У Києві авто вилетіло на тротуар

Вартові еспресо

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook зазначили, що за кермом начебто перебувала жінка із психічними розладами (що є забороненим). Драгер не виявив у її крові алкоголю, тому винуватицю аварії відвезли до лікаря-нарколога.

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"Лікар аналізів не проводив, а одразу викликав спецбригаду "швидкої", і жінку забрали просто на Кирилівську, 103 (Територіальне медичне об'єднання „Психіатрія”. – Ред.)", – наголосили в мережі.

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Гетьмана, автомобіль Renault вилетів на тротуар та протаранив огорожу будівництва

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Гетьмана, автомобіль Renault вилетів на тротуар та протаранив огорожу будівництва

Київ Оперативний

За кремом начебто перебувала жінка із психічними розладами

За кремом начебто перебувала жінка із психічними розладами

Вартові еспресо

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Гетьмана, автомобіль Renault вилетів на тротуар та протаранив огорожу будівництва

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Гетьмана, автомобіль Renault вилетів на тротуар та протаранив огорожу будівництва

Вартові еспресо

За кремом начебто перебувала жінка із психічними розладами

За кремом начебто перебувала жінка із психічними розладами

Вартові еспресо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю ввечері, 27 жовтня, на Одеській трасі на в'їзді до Києва трапилася кривава ДТП. Автомобіль Subaru на великій швидкості збив насмерть пішохода, який перебігав дорогу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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