У Києві авто вилетіло на тротуар: з'ясувався скандальний нюанс про водійку

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Гетьмана, автомобіль Renault з іноземною реєстрацією вилетів на тротуар та протаранив огорожу будівництва. Пізніше виявилося, що за кремом начебто перебувала жінка із психічними розладами.

Про аварію повідомили на сторінці "Вартові еспресо" у Facebook. Водійка втекла, покинувши авто на місці ДТП (щоб подивитися фото, доксрольте до кінця сторінки).

"Тішить лише те, що на шляху "француза" не опинилися випадкові перехожі", – йдеться в дописі.

У Києві авто вилетіло на тротуар Вартові еспресо

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook зазначили, що за кермом начебто перебувала жінка із психічними розладами (що є забороненим). Драгер не виявив у її крові алкоголю, тому винуватицю аварії відвезли до лікаря-нарколога.

"Лікар аналізів не проводив, а одразу викликав спецбригаду "швидкої", і жінку забрали просто на Кирилівську, 103 (Територіальне медичне об'єднання „Психіатрія”. – Ред.)", – наголосили в мережі.

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Гетьмана, автомобіль Renault вилетів на тротуар та протаранив огорожу будівництва Київ Оперативний

За кремом начебто перебувала жінка із психічними розладами Вартові еспресо

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Гетьмана, автомобіль Renault вилетів на тротуар та протаранив огорожу будівництва Вартові еспресо

За кремом начебто перебувала жінка із психічними розладами Вартові еспресо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю ввечері, 27 жовтня, на Одеській трасі на в'їзді до Києва трапилася кривава ДТП. Автомобіль Subaru на великій швидкості збив насмерть пішохода, який перебігав дорогу.

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