У Києві авто вилетіло на тротуар і збило жінку. Фото

У Києві збили жінку на тротуарі. Колаж
У Києві 8 вересня на проспекті Лобановського трапилася аварія за участю двох автомобілів. Після зіткнення один із них вилетів на тротуар і збив жінку.
Подія трапилася на перехресті з вулицею Кривоноса, повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram.
На місце прибули поліцейські і медики "швидкої". Відомо, що потерпіла перебуває у важкому стані.
У Києві трапилася ДТП. "Київ оперативний" в Telegram
Перехрестя Лобановського і Кривоноса. Карта
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в київському метро перестали працювати відразу кілька способів оплати за проїзд. Через це на станціях вишикувалися величезні черги.
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