МоваЯзык

Топтеми:

У Києві авто вилетіло на тротуар і збило жінку. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Кримінал
16,0 т.
У Києві збили жінку на тротуарі

У Києві збили жінку на тротуарі. Колаж

У Києві 8 вересня на проспекті Лобановського трапилася аварія за участю двох автомобілів. Після зіткнення один із них вилетів на тротуар і збив жінку.

Подія трапилася на перехресті з вулицею Кривоноса, повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram.

На місце прибули поліцейські і медики "швидкої". Відомо, що потерпіла перебуває у важкому стані.

У Києві трапилася ДТП.

У Києві трапилася ДТП. "Київ оперативний" в Telegram

Перехрестя Лобановського і Кривоноса.

Перехрестя Лобановського і Кривоноса. Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в київському метро перестали працювати відразу кілька способів оплати за проїзд. Через це на станціях вишикувалися величезні черги.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

УкраїнаКиївДТП в КиєвіДТП
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Кияни
  3. Кримінал