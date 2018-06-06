У Києві активізувалися продавці-шахраї: як не потрапити "на гачок"

У Києві орудує шахрай, який продає смартфони нібито у відмінному стані і за привабливою ціною.

Він розміщує оголошення про продаж в інтернеті і призначає зустріч покупцеві. На вигляд девайс перебуває у робочому стані, а насправді він виявляється "цеглиною", розповіли про схему омани довірливі кияни на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

За словами жертви шахрайства, оголошення про продаж Iphone 7 plus вона знайшла в інтернеті. Продавець сказав, що телефон раніше належав його дружині, а коробки і чека немає тому, що вони загубилися під час переїзду.

На перший погляд телефон здався справним, і дівчина зважилася купити його.

"Все було нормально, смартфон працював на моєму iCloud (обліковий запис, що дозволяє зберігати файли і керувати даними. - Ред.). Але після відновлення на iTunes (програма-медіаплеєр користувачів iPhone. - Ред.), телефон запитав ввести дані попереднього власника" , - розповіла жертва.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Продавець пристрою спочатку відповів на телефонний дзвінок дівчини і сказав, що з'ясує цю інформацію у своєї дружини, а потім вимкнув телефон.

"Розумію, що мене розвели, як дурепу. У сервісних центрах мені сказали, що такі, як я, до них приходять щодня", - розповіла обдурена дівчина.

У коментарях користувачі розповіли, що теж ставали жертвою цієї схеми і навіть впізнали продавця по фотографіях автора допису у групі.

"Знайома пика, роки 2 тому подруга попросила під'їхати з нею і глянути телефон. Прийшов тип з коробкою і телефоном нібито своєї сестри. Icloud чистий, по базі МВС теж не рахується "в угоні". Начебто все ок, роблю повне скидання контента і налаштувань, і тут бачу, що тип аж слиною захлинувся", - розповів Микола Бондаренко.

Після повного обнулення налаштувань покупець попросив ввести пароль, але продавець не знав його.

"Бідолаха втік зі словами "Зараз я збігаю до сестри, а то зателефонувати їй не можу, її ж трубка зі мною, вона зараз пароль введе і я прийду". Ну я заради приколу почекав хвилин 5, але тип більше на дзвінки не відповідав з мого номера. Загалом, намагався "напарити" поцуплений iPhone", - підсумував Бондаренко.

Крім того, він розповів, як перевірити пристрій перед купівлею. За його словами, звертати уваги на наявність коробки і повної комплектації телефону не варто, бо вони з потрібним серійним номером легко підробляються.

"Після зовнішнього огляду обов'язково робимо повне скидання телефону в налаштуваннях і вводимо свій iCloud. Потім дивимося у налаштуваннях IMEI (код, який присвоюється виробником окремо кожному телефонному апарату. - Ред.) і порівнюємо із задньою кришкою. Якщо на задній стороні кришки IMEI інший - отже корпус змінювався", - порадив Бондаренко.

Також він зазначив, що варто перевірити пристрій у базі вкрадених телефонів МВС.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, розкрита схема валютних шахраїв: вони під виглядом обміну валют відбирали гроші у своїх клієнтів.