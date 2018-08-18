У готелі в центрі Києва загадково помер чоловік

На території готелю Crystal Hotel у центрі Києва 18 серпня виявили труп 33-річного чоловіка. Він знаходився в будці для охорони (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що померлого виявив співробітник готелю, відкривши близько 8:30 приміщення, повідомляє "Інформатор".

До місця НП за адресою вулиця Хрещатик, 13/2 прибули медики і патрульна поліція. Лікарям залишилося тільки констатувати смерть. При покійному були документи, тому правоохоронці з'ясували його особу. Ним виявився чоловік, який напередодні влаштувався на роботу в готель.

Однак, як розповів поліції охоронець, який знайшов труп, на зміну чоловік повинен був вийти в інший день. Чому він знаходився в будці цієї ночі, ще не з'ясували. На тілі чоловіка ознак насильницької смерті не виявили, причини загибелі з'ясують на експертизі. На місці працює поліція. Правоохоронці з'ясовують обставини того, що сталося.

Медики і поліція на місці НП "Інформатор"

Труп чоловіка "Інформатор"

Труп чоловіка "Інформатор"

Медики і поліція на місці НП "Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Печерському районі Києва виявили труп чоловіка, який лежав у неприродній позі. Його знайшли у дворі будинку на вулиці Леоніда Первомайського, 11. Тіло ніби стояло на колінах у кущах серед шприців і порожніх пляшок.