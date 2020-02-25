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26 лютого • оновлено в 01:31
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У Києві автобус із пасажирами влетів у "бусик": є постраждалі. Перше відео

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У Києві ввечері 25 лютого сталася ДТП із міським автобусом і Mercedes.

Зіткнення відбулося біля ТРЦ "Гулівер". Про це повідомив "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook, опублікувавши відео очевидців аварії.

В інциденті постраждали пасажири автобуса, проте їх точна кількість і серйозність травм поки невідома.

У Києві сталася ДТП із автобусом

У Києві сталася ДТП із автобусом

Скрін відео

Один із пасажирів розповів, що деякі люди в автобусі травмувалися через сильне падіння.

Додамо, на опублікованих кадрах видно, що у громадського транспорту розбите лобове скло. Ймовірно, водій врізався в мікроавтобус Mercedes, який їхав попереду.

Як писав OBOZREVATEL, 24 лютого в Києві сталася ДТП за участю фури і маршрутного автобуса №474 із людьми в салоні, в результаті якої постраждали 12 осіб.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП автобус видео
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