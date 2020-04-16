У Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа. Перші фото

У Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.

Про це повідомив член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження, директор Chornobyl Tour та Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, вогонь розгорівся неподалік села Корогод у Зоні відчуження (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа Facebook/Ярослав Ємельяненко

"Відновилися пожежі в Чорнобильській зоні. Піщана буря 16 квітня роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Дуже сподіваюсь, що цього разу буде вже миттєва реакція держави, без затримки", – написав Ємельяненко.

Карта Facebook/Ярослав Ємельяненко

Пост у мережі Скріншот

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.

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