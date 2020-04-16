У Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа. Перші фото

У Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.
Про це повідомив член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження, директор Chornobyl Tour та Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, вогонь розгорівся неподалік села Корогод у Зоні відчуження (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
У Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа
Facebook/Ярослав Ємельяненко
"Відновилися пожежі в Чорнобильській зоні. Піщана буря 16 квітня роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Дуже сподіваюсь, що цього разу буде вже миттєва реакція держави, без затримки", – написав Ємельяненко.
Карта
Facebook/Ярослав Ємельяненко
Пост у мережі
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Пост у мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і міг перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.
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