Туберкульоз, грибок і сплять по черзі: з'явилися нові жахливі фото з Лук'янівського СІЗО

У державному Київському слідчому ізоляторі виявили ряд грубих порушень законодавства в сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту.

Про це повідомила прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини після повторного відвідування СІЗО співробітниками секретаріату омбудсмена з представниками громадської організації "Український центр впровадження механізму запобігання тортурам" Миколою Карпюком, Едемом Бекірова і Олексієм Сізоновічем.

Було встановлено, що внаслідок постійного порушення в установі вимог роздільного тримання, серед ув'язнених виникають конфлікти, які можуть призвести до тяжких наслідків, наприклад, масових заворушень.

Лук'янівський СІЗО

Більшість камер установи не забезпечені належним штучним освітленням, мають надмірну заґратованість вікон, стіни в деяких камерах вологі та вкриті грибком. Зазначені приміщення не обладнано бачками з питною кип’яченою водою та припливно-витяжною вентиляцією. Більшість камер потребують ремонту.

Лук'янівський СІЗО ombudsman.gov.ua

Лук'янівський СІЗО ombudsman.gov.ua

В окремих камерах СІЗО були відсутні шибки на вікнах і не працювала система опалення. Через це в’язням доводилось закривати вікна ковдрами та спати у верхньому одязі. На вимогу моніторингової групи вказаний недолік було негайно усунуто працівниками установи.

Лук'янівський СІЗО ombudsman.gov.ua

Були виявлені факти, коли в’язні не були забезпечені спальним місцем і спали по черзі, або на підлозі камери, що є грубим порушенням при розміщенні осіб у слідчому ізоляторі. При цьому було виявлено камери у новому корпусі СІЗО, які перебувають у зразково-показовому стані, однак не використовуються.

Лук'янівський СІЗО. Камери, які не використовують ombudsman.gov.ua

За словами родичів ув'язнених, їх постійно просять передавати в СІЗО власні подушки, ковдри і простирадла. При цьому на складі ізолятора зберігається достатня кількість необхідного майна, яке не видається утримуваним.

Лук'янівський СІЗО ombudsman.gov.ua

Було встановлено порушення права ув’язнених на охорону здоров’я та медичну допомогу. Засуджені та ув’язнені, які прибувають до слідчого ізолятора, не проходять санітарну обробку, через що медичні працівники не контролюють стан їхнього здоров’я під час утримання в установі.

Лук'янівський СІЗО ombudsman.gov.ua

Лук'янівський СІЗО ombudsman.gov.ua

Через недостатнє фінансування на проведення ремонтних робіт рентгенологічний кабінет, який розташований в збірному відділенні, утримується вкрай незадовільному санітарно-технічному стані: стіни вражені пліснявою, вода відсутня, каналізаційна мережа фактично не функціонує. Обладнання застаріле, рентгенологічний та флюорографічний апарат не працюють.

Внаслідок цього в СІЗО відсутня можливість проведення флюорографічного обстеження органів грудної клітини в’язням. Так під час візиту було виявлено 20 в’язнів, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз та яким протягом тривалого часу не було проведено обстеження, що свідчить про неналежне надання медичної допомоги та недотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом.

Лук'янівський СІЗО ombudsman.gov.ua

За результатом моніторингового візиту Міністерству юстиції України, Офісу генпрокурора та іншим органам влади буде спрямовано відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав в’язнів та наданням рекомендацій щодо їх усунення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів повідомили, що мають намір створити належні умови для утримання засуджених та розширити перелік видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

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