"Це жах!" У Києві мешканці згорілого історичного будинку забили на сполох

У Києві в історичному будинку на вулиці Пирогова, 2, де в ніч на 1 листопада трапилася масштабна пожежа, станом на 11 листопада все ще не було опалення, світло увімкнули лише напередодні, до того ж частково, а комунікації перебували в аварійному стані. Будівлі загрожує повне руйнування.

Про це написала мешканка будинку Іванна Іванюта на своїй сторінці у Facebook. Вона відзначила, що вогонь спалахнув на даху будівлі, ніхто не постраждав (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторніки).

За словами киянки, квартири на останньому, шостому, поверсі вигоріли і залишилися під відкритим небом. Решта помешкань постраждала від гасіння – вода лилася до першого поверху.

У Києві мешканці згорілого будинку забили на сполох Facebook Іванни Іванюти

"Опалення наразі немає, світло нещодавно увімкнули частково, але комунікації в аварійному стані, і це може тільки призвести до ще однієї пожежі. Окрім того, будинку наразі загрожує повне руйнування. Перекриття дерев’яні. Від дощу та опадів, які тепер будуть частими, повна руйнація і можливі людські жертви (бо декому просто немає куди виїхати) – питання часу", – написала Іванюта.

Вона додала, що орієнтовна підрахована вартість ремонту даху – 4 200 000 грн.

"Шевченківська райдержадміністрація обіцяє виділити кошти упродовж трьох місяців, але, навіть якщо цей оптимістичний термін справдиться, за цей час вартість ремонту багаторазово зросте, не кажучи вже про те, що людям немає де перезимувати", – підкреслила мешканка будинку.

Користувачі мережі почали активно і обурено коментувати ситуацію.

"Люди практично на вулиці! Будинок на 14 під'їздів! Під загрозою й інші мешканці!.. Там половина людей похилого віку, які залишилися без даху над головою! Попереду зима. Все з майна знищилося! Про проблеми з електричною проводкою подавалися заявки за багато днів до пожежі, ніхто не реагував!", "Іванко, жах жахливий. Сподіваюся, незабаром проблема вирішиться", "Який жах", – написали вони.

У мережі показали наслідки масштабної пожежі у Києві Facebook Іванни Іванюти

У мережі показали наслідки масштабної пожежі у Києві Facebook Іванни Іванюти

У мережі показали наслідки масштабної пожежі у Києві Facebook Іванни Іванюти

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися із однією із потерпілих, які проживали у згорілому будинку, – вдовою легендарного режисера Сергія Параджанова Світланою Іванівною. Після пожежі в її квартирі встановився стійкий запах горілого, стіни стали сирими, також пошкодилися безцінні предмети з сімейної колекції.

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