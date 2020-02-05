Мама плакала: справа про вбивство малюка під Києвом отримала новий поворот

Історія з убивством 2-річного Дмитрика Дяченка в Коцюбинському Київської області отримала несподіваний поворот.

Його вітчим Олександр Балакірєв, якого засудили за цей злочин, але потім відпустили по умовно-достроковому, знову постане перед судом. Про це OBOZREVATEL стало відомо на засіданні Київського апеляційного суду 5 лютого.

Як розповіла нашому виданню адвокатка потерпілих Ксенія Проконова, рішення, яке ухвалили служителі Феміди – перше в Україні.

"Не було такої ситуації, щоб людину випускали, а потім повертали назад. Це прецедент", – розповіла вона.

Засідання Київського апеляційного суду 5 лютого

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Шевченківський районний суд відпустив Балакірєва на умовно-дострокове. Прокуратура подала апеляцію, вимагаючи визнати рішення районного суду неправомірним. Київський апеляційний суд апеляцію прокуратури задовольнив.

Дворічний Дмитрик Дяченко ТСН

Тепер поліція повинна буде доставити Балакірєва в СІЗО. На суд 5 лютого чоловік не з'явився, хоча, за заявою прокурора, був про це належним чином поінформований.

Олександр Балакірєв ТСН

Мама Дмитрика Христина після рішення суддів не могла стримати сліз.

"Крига скресла. Сподіваюся, правосуддя восторжествує, і ця людина понесе покарання", – розповіла вона.

Мама хлопчика Христина Дяченко на суді

Христина повідомила, що коли Балакірєв перебував у СІЗО, вона отримувала від нього погрози.

Христина Дяченко на суді не могла стримати сліз

Для матері хлопчика стало справжнім шоком, коли Балакірєва випустили. Насамперед вона боялася за свою 12-річну дочку Настю. На суді дівчинка виступала як свідок. Пізніше дитину взяли під охорону ветерани АТО. Зробили вони це без піару і гучних заяв. Павло Тука, який організував охорону, зазначив OBOZREVATEL, що рішення Київського апеляційного суду є логічним завершенням.

"Починаю вірити, що в країні є справедливість. Хоч у якихось моментах", – зазначив він.

Адвокат Ксенія Проконова

Сама трагедія сталася весною 2016 року. Тоді мама дитини залишила сина зі своїм цивільним чоловіком, а сама поїхала за старшою дочкою. Коли повернулася, малюк нібито спав. Вранці вона виявила маленького Дмитрика мертвим.

Адвокати Олександра Балакірєва

Олександр Балакірєв на суді так і не визнав свою провину. Хоча на допитах і на слідчому експерименті показував і розповідав, як бив Дмитрика. Також його підозрювали в згвалтуванні дитини, але потім цю статтю зняли через відсутність доказів.

З 10 років, призначених судом, чоловік відсидів всього три з половиною у СІЗО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом працівник суду на смерть збив жінку з двома маленькими дітьми. Експертиза встановила, що водій їхав зі швидкістю понад 100 км/год у населеному пункті.

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