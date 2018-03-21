"Це помста": з'явилися резонансні подробиці погрому в супермаркеті Києва

Групу підлітків, які систематично тероризують супермаркет "Ашан" в Києві, називають "берковецькою бандою" - за назвою вулиці, на якій стоїть магазин.

Молоді люди періодично вриваються в заклад і влаштовують погроми. Трощать прилавки, розкидають товар, штовхаються з охороною і навіть чинять опір поліції. Але не переходять на тяжкі правопорушення, за які можна надовго загриміти за ґрати, пише "КП" в Україні ".

"Вони почали збиратися тут з кінця літа. І кожен раз вели себе огидним чином. Шуміли, голосно лаялися, включали музику і взагалі були агресивними. Збираються вони майже щодня, людей 10-15. Одні і ті ж. Наші працівники багато разів робили зауваження їм, але все без толку ", - розповідає юрист кінотеатру з торгового центру, де розташований і "Ашан", Андрій Лазуренко.

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Набіги на супермаркет почалися в листопаді минулого року після того, як кілька охоронців довели практично до нервового зриву школярок через необґрунтовані підозри в дрібній крадіжці. Через пережитий шок у однієї з дівчаток відкрилося сильна носова кровотеча. Батьки підлітків звернулися в поліцію. В результаті супермаркет відмовився від послуг охоронної фірми, яка себе скомпрометувала.

Але адвокат Масі Найєм, до якого звернулися батьки постраждалих школярок, висловив іншу версію.

"На помсту підлітків - мало схоже. Швидше - на помсту з боку самої охоронної служби, яку "Ашан" звільнив", - припускає він.

Мама однієї із затриманих дівчаток Олена Марчук теж схиляється до версії адвоката.

"По-перше, заяву у нас брали з небажанням, а по-друге, слідчий сказав: "Я їх всіх з охорони знаю, вони невинних не чіпають ". Мене ось це "всіх знаю" дуже сильно тоді не обрадувало. Так, "Ашан" приніс вибачення, а ось охорона - ні", - говорить Олена Марчук.

Юрист звертає увагу і на сам характер погромів. Він зазначає, що підлітки роблять все з умислом, провокуючи і охорону, і поліцейських. Вони роблять все так, щоб по закону було мінімальне покарання.

"Молодих людей простіше залучати до такого роду помсти - вони контрольовані і схильні до навіювань. Як такого покарання за нальоти немає - затримує всіх патруль, а справою займаються вже у відділенні", - говорить Масі Найєм.

Версію змови підлітків і звільненої раніше охоронної служби в патрульної поліції підтвердити не можуть. Про самих затриманих інформацію не надають.

На трьох підлітків правоохоронці склали адміністративні протоколи за вживання алкоголю і появу в п'яному вигляді в громадських місцях, після чого їх відпустили. Також було відкрито кримінальне провадження за фактом погроз і насильства по відношенню до співробітника правоохоронних органів. Особи затриманих встановлені. Обставини і причини конфлікту з'ясовує слідство.

Відкинувши "теорії змов", психотерапевт, психіатр Олександр Авдєєв вважає, що велика частина представників банди потрапила під поганий вплив.

"Напевно з цих 50 чоловік один-два, ну максимум п'ять - зачинщики, а всі інші просто грають в цю гру, щоб не вибиватися з компанії і не бути білою вороною ... В такому віці важливо бути частиною чогось, при цьому не виділятися з цієї маси і вести себе так, як інші. Один сказав бігти в магазин - всі решта побігли, а добре це чи погано - вже не важливо, важливо бути як всі ", - говорить Авдєєв.

За словами експерта, представники підліткової тусовки цілком можуть бути з благополучних сімей, а ось самі організатори напевно мають внутрішні проблеми, що випливають з суперечок з рідними.

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві на вул. Берковецькій в магазині "Ашан" ввечері, 15 березня, підлітки влаштували погром , а потім ще й масову бійку.