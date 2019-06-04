"Це — дно! Тв*рюки!" У Києві спалахнув новий скандал через убитого копами хлопчика

У Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ двірники прибрали всі іграшки й свічки, які жителі столиці принесли в пам'ять про вбитого поліцейським у Переяслав-Хмельницькому 5-річного Кирила Тлявова.

У мережі показали фото, на яких видно, що на візку валяються м'який ведмідь, квіти, свічки. Користувачі одразу відреагували гнівними коментарями.

"Це – дно! Тв*рюки!", "Істоти!", "Щоб ви зд*хли!" – пишуть вони.

Крім того, під будівлею міністерства намагалися змити величезний напис на асфальті "Вбивці!", виконаний червоною фарбою.

Facebook Романа Спіцина

Через деякий час у МВС відзвітували, що іграшки та квіти нібито не викинули, а просто перемістили в інше місце. "Все залишилося на місці, просто перемістили під щогли прапорів", – прокоментувала заступник директора Департаменту комунікації Вікторія Навроцька.

Як писав OBOZREVATEL:

31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрілянині назвали поліцейських, які у позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом із трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися у нетверезому стані і випадково влучили у дитину. Хлопчик був госпіталізований до реанімації, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

Рідні хлопчика про те, що в його голові куля, дізналися тільки через 5 годин після інциденту. Закривавлену дитину привіз до лікарні його дядько, не підозрюючи, що сталося насправді, оскільки поліцейські нікому не сказали про скоєне.

Малюк перебував у вкрай важкому стані протягом декількох днів, на апараті штучної вентиляції легенів. З голови 5-річної дитини так і не змогли дістати кулю, яка розтрощила половину черепа і потрапила у головний мозок.

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