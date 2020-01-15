Тіло витягували рятувальники: у Києві трапилася смертельна ДТП

У Києві на вулиці Братиславській внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув один із водіїв.

Аварія трапилася вранці 15 січня. Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередніми даними, зіткнулися "Форд" і позашляховик Mitsubishi.

У Києві в жахливій ДТП загинув водій

Удар був такої сили, що "Форд" сильно розвернуло, а водій авто загинув на місці.

Його тіло із розтрощеного транспортного засобу витягували рятувальники ДСНС.

ДТП на вул. Братиславській у Києві

Зазначається, що нині рух у напрямку Троєщини обмежений, там утворилися значні затори.

ДТП на вул. Братиславській у Києві

ДТП на вул. Братиславській у Києві

ДТП на вул. Братиславській у Києві

ДТП на вул. Братиславській у Києві

Затори на вул. Братиславській Скриншот із карти

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня в Святошинському районі Києва п'яний чоловік за кермом автомобіля Ssang Yong протаранив кілька автомобілів і намагався втекти з місця події, однак врізався в дерево.

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