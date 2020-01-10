Тіла лежали з Нового року: в поліції назвали основну версію моторошної НП у Києві

Чоловіки, тіла яких 10 січня виявили у підвалі житлового будинку уКиєві, могли отруїтися алкоголем. Це одна з найбільш вірогідних версій, яку розглядає поліція.

Як повідомила OBOZREVATEL пресофіцера Оболонського районного управління поліції Діана Шутько, у підвал чоловіки потрапили через вибите вікно. Попередньо, це були люди без певного місця проживання.

"Місцеві жителі розповіли, що бачили, як чоловіки раз у раз залазили в підвал грітися. Судячи зі стану, тіла перебували у приміщенні десь з Нового року. Поруч із загиблими був стіл з алкоголем. У двох з чоловіків були при собі документи. Всі обставини події наразі встановлюються ", – розповіла вона.

Трупи виявили в підвалі житлового будинку по вул. Маршала Малиновського

Неофіційно в поліції OBOZREVATEL розповіли, що саме отруєння алкоголем швидше за все стало причиною смерті.

Додамо, що загиблих знайшов сантехнік, який зайшов у підвал для проведення ремонтних робіт.

Трупи виявили у підвалі житлового будинку по вул. Маршала Малиновського Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в орендованій квартирі у Києві 4 січня було виявлено тіла двох дівчат 16 і 19 років. В їх вбивстві підозрюється чоловік і жінка. На сьогоднішній день підозрювані затримані і перебувають під вартою.

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