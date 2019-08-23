"Перепутала педалі": винуватицею ДТП з дитиною у Києві виявилася теща Притули та Хомутинніка

За кермом кросовера Mazda, який у Києві 22 серпня збив матір із 9-річною дитиною, перебувала 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули.

Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. У результаті ДТП мати з дитиною отримали важкі травми і були госпіталізовані. Водійка позашляховика пошкоджень не отримала.

Лілія Сопельник є директором і власником декількох компаній. Наші журналісти зв'язалися з її донькою Катериною Притулою (Сопельник) і попросили розповісти про самопочуття мами.

"Я вам нічого не буду коментувати", – сказала дівчина і кинула слухавку.

Додамо, що зятем Лілії Сопельник також є одіозний народний депутат від групи "Відродження" Виталій Хомутинник.

59-річна Лілія Сопельник Facebook Лілії Сопельник

Нагадаємо, що на Дніпровській набережній, 19-а у Києві водійка Mazda заднім ходом в'їхала в іншу жінку з дитиною, які проходили ззаду. Швидкість руху автомобіля була такою високою, що очевидці припустили, ніби вона переплутала педалі.

У результаті 9-річний Ростислав П. отримав закриту травму живота і грудної клітини й був доставлений в "Охматдит". Його мати Анжела П. отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також перебуває в одній із лікарень.

Лілія Сопельник

Сергій Притула з дружиною Катериною

Сергій Притула з дружиною Катериною

59-річна Лілія Сопельник Facebook Сопельник

Місце події Facebook/Dima Yarosh

Місце події Facebook/Dima Yarosh

Місце події Facebook/Dima Yarosh

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На сьогодні водійка кросовера затримана.

Момент ДТП (відео 18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виїзді з Чорнобая Черкаської області зіткнулися легковий автомобіль та автобус. Загинули три людини - водій та пасажири легковика.

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