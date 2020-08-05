ЗМІ повідомили, що громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який взяв заручницю і погрожував підірвати "Універсал Банк" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, відправили від варту на два місяці без права внесення застави. Офіційного підтвердження поки що немає.

Відповідний запобіжний захід підозрюваному нібито обрав Печерський районний суд міста Києва 5 серпня. Про це написав 24 канал.

Зазначається, що про тримання під вартою Карімова клопотали слідчі. Сам підозрюваний під час засідання поводився дуже спокійно.

ЗМІ повідомили про арешт київського терориста Сухроба Карімова: офіційного рішення немає

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