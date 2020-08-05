ЗМІ повідомили про арешт київського терориста Сухроба Карімова: офіційного рішення немає
3 серпня в Києві чоловік на ім'я Сухроб Карімов захопив в заручниці керівницю відділення АТ Universal Bank, розташованого в приміщенні бізнес-центру "Леонардо"
Він погрожував підірвати будівлю в разі, якщо не будуть виконані його вимоги
Згодом СБУ вдалося затримати чоловіка. Вибуху не трапилося, будь-яких вибухових пристроїв за підсумками перевірки також не було знайдено
Карімову, який узяв заручницю та погрожував вибухом в "Універсал Банку", повідомили про підозру
Йому мали обрати запобіжний захід ще 4 серпня, проте не змогли зробити це
ЗМІ повідомили про арешт київського терориста Сухроба Карімова: офіційного рішення немає.
ЗМІ повідомили, що громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який взяв заручницю і погрожував підірвати "Універсал Банк" в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, відправили від варту на два місяці без права внесення застави. Офіційного підтвердження поки що немає.
Відповідний запобіжний захід підозрюваному нібито обрав Печерський районний суд міста Києва 5 серпня. Про це написав 24 канал.
Зазначається, що про тримання під вартою Карімова клопотали слідчі. Сам підозрюваний під час засідання поводився дуже спокійно.
ЗМІ повідомили про арешт київського терориста Сухроба Карімова: офіційного рішення немає
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 серпня в Києві чоловік на ім'я Сухроб Карімов захопив в заручниці керівницю відділення АТ Universal Bank, розташованого в приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі.
Він погрожував підірвати будівлю в разі, якщо не будуть виконані його вимоги. Крім того, Карімов стверджував, що вибухівка нібито здетонує, навіть якщо його вб'ють.
Згодом СБУ вдалося затримати чоловіка.
Вибуху не трапилося, будь-яких вибухових пристроїв за підсумками перевірки також не було знайдено.
Карімову, який узяв заручницю та погрожував вибухом в "Універсал Банку", повідомили про підозру.
Йому мали обрати запобіжний захід ще 4 серпня, проте не змогли зробити це.