Терорист в Києві висунув перші вимоги. Прямий ефір з місця подій

У Києві терорист, який утримує заручників в БЦ "Леонардо", зажадав виходу в прямий ефір. Поліція пропустила журналістів телеканалів Наш, Zik і 112 каналу.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу ZIK.

Журналіст телеканалу ZiK Андрій Лащ підтвердив, що терорист вимагає виступу по ТБ.

З місця подій ведеться онлайн-трансляція. Умови терориста зі звільнення заручників озвучила низка ЗМІ.

За даними джерел телеграм-каналу "Легітимний", "київський терорист" хоче зробити політичну заяву, тому йому не хочуть давати вихід у прямий ефір. Також є небезпека, що запустивши журналістів до терориста, він їх не випустить, а візьме в заручники.

Як додав Геращенко, терорист – громадянин Узбекистану.

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

На даний момент є інформація, що його першою вимогою є вихід в прямий ефір будь-якого телеканалу, щоб озвучити свої вимоги на всю країну. Заступник глави МВС Антон Геращенко e прямому ефірі телеканалу ZIK підтвердив цю інформацію.

Зазначається, що поліція веде перемовини з невідомим, який захопив відділення банку. З'явились відео, як виглядає зараз центр Києва.

Банк оточено правоохоронцями, вулиця Володимирська перекрита.

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив в заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований в приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю.