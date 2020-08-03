Терорист в Києві висунув перші вимоги. Прямий ефір з місця подій
У Києві захопили заручника в БЦ "Леонардо"
Терорист вимагає виходу в ефір топових українських каналів
Зловмисник має намір висунути свої вимоги в прямому ефірі
У Києві терорист, який утримує заручників в БЦ "Леонардо", зажадав виходу в прямий ефір. Поліція пропустила журналістів телеканалів Наш, Zik і 112 каналу.
Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу ZIK.
Журналіст телеканалу ZiK Андрій Лащ підтвердив, що терорист вимагає виступу по ТБ.
З місця подій ведеться онлайн-трансляція. Умови терориста зі звільнення заручників озвучила низка ЗМІ.
За даними джерел телеграм-каналу "Легітимний", "київський терорист" хоче зробити політичну заяву, тому йому не хочуть давати вихід у прямий ефір. Також є небезпека, що запустивши журналістів до терориста, він їх не випустить, а візьме в заручники.
Як додав Геращенко, терорист – громадянин Узбекистану.
Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет
Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет
На даний момент є інформація, що його першою вимогою є вихід в прямий ефір будь-якого телеканалу, щоб озвучити свої вимоги на всю країну. Заступник глави МВС Антон Геращенко e прямому ефірі телеканалу ZIK підтвердив цю інформацію.
Зазначається, що поліція веде перемовини з невідомим, який захопив відділення банку. З'явились відео, як виглядає зараз центр Києва.
Банк оточено правоохоронцями, вулиця Володимирська перекрита.
Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет
Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет
Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет
Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив в заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований в приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю.