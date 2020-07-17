Суд заарештував п'ятьох підозрюваних у викраденні бізнесмена в Києві

Суд відправив під варту підозрюваних у викраденні Сергія Ткаченка.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід п'ятьом підозрюваним у викраденні бізнесмена Сергія Ткаченка.

Їх відправили під варту без права внесення застави, повідомляється на сайті Національної поліції Києва.

"Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва обрав усім п'яти підозрюваним запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою без права внесення застави", – йдеться в повідомленні.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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