Суд заарештував п'ятьох підозрюваних у викраденні бізнесмена в Києві
Суд відправив під варту підозрюваних у викраденні Сергія Ткаченка.
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід п'ятьом підозрюваним у викраденні бізнесмена Сергія Ткаченка.
Їх відправили під варту без права внесення застави, повідомляється на сайті Національної поліції Києва.
"Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва обрав усім п'яти підозрюваним запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою без права внесення застави", – йдеться в повідомленні.
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 липня викрали Сергія Ткаченка – одного з акціонерів ТОВ "Севастопольський судноремонтний завод "Південний", майно якого розташоване на території тимчасово окупованого Криму.
Дружина Ткаченка, викраденого з перукарні у Києві, заявила про погрози на свою адресу.
Правоохоронці 15 липня звільнили бізнесмена, а також затримали підозрюваних.
16 липня затриманим оголосили про підозру.