Суд ухвалив нове рішення щодо підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві у 2016 році музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка залишили під вартою до 8 лютого.

Апеляцію захисту було відхилено. Відповідне рішення ухвалив на засіданні 10 січня Київський апеляційний суд (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Засідання відбувалося на вулиці Солом'янська, 2а. Під будівлею зібрали десятки правоохоронців.

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Під час засідання захисник Антоненка зробив кілька заяв про те, що докази, ймовірно, є фейковими. Він зазначив, що в одній із експертиз було встановлено зріст підозрюваного, який потрапив на камеру спостереження. За словами захисника, зріст Антоненка не відповідає зазначеній цифрі. Також він додав, що музикант не кульгає.

Прокурор заявив протилежне, а також пригадав про зв'язки музиканта з іще однією підозрюваною Юлією Кузьменко, міну, знайдену у його квартирі, та принти на одязі чоловіка.

Сам Антоненко знову озвучив версію про те, що його затримання – це "справа рук Кремля та ФСБ РФ". Він додав, що останнім часом почав хвилюватися про безпеку своїх рідних.

Взяти на поруки Антоненка були готові чимало людей, втім, суд відхилив апеляцію та залишив чоловіка під вартою до 8 лютого. У залі суду рішення зустріли криками "Ганьба!".

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