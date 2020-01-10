Підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві у 2016 році музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка залишили під вартою до 8 лютого.
Апеляцію захисту було відхилено. Відповідне рішення ухвалив на засіданні 10 січня Київський апеляційний суд (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).
Засідання відбувалося на вулиці Солом'янська, 2а. Під будівлею зібрали десятки правоохоронців.
Суд ухвалив нове рішення щодо підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка
Під час засідання захисник Антоненка зробив кілька заяв про те, що докази, ймовірно, є фейковими. Він зазначив, що в одній із експертиз було встановлено зріст підозрюваного, який потрапив на камеру спостереження. За словами захисника, зріст Антоненка не відповідає зазначеній цифрі. Також він додав, що музикант не кульгає.
Прокурор заявив протилежне, а також пригадав про зв'язки музиканта з іще однією підозрюваною Юлією Кузьменко, міну, знайдену у його квартирі, та принти на одязі чоловіка.
Сам Антоненко знову озвучив версію про те, що його затримання – це "справа рук Кремля та ФСБ РФ". Він додав, що останнім часом почав хвилюватися про безпеку своїх рідних.
Взяти на поруки Антоненка були готові чимало людей, втім, суд відхилив апеляцію та залишив чоловіка під вартою до 8 лютого. У залі суду рішення зустріли криками "Ганьба!".
Під Київським апеляційним судом зібрали правоохоронців
Facebook/Рух Опору Капітуляції
Під Київським апеляційним судом зібрали правоохоронців
Факти
Під Київським апеляційним судом зібрали правоохоронців
Факти
Під Київським апеляційним судом зібрали правоохоронців
Факти
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру та бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
Антоненко відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста. Слідчі заявили про наявність нових доказів проти Антоненка.
Антоненка в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили у задоволенні апеляційної скарги.
Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент із підозрюваними в убивстві Шеремета.
У ЗМІ з'явилася інформація про те, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета та був зафіксований камерами відеоспостереження, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Антоненка.
Антоненко висунув власні версії, чому його запідозрили у вбивстві журналіста. Однією із них була "операція ФСБ Росії".
Музикант заявив, що міна, знайдена правоохоронцями у його квартирі, – лише муляж.
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