Стрілянина поліції під Києвом: у смерті дитини запідозрили підлітка

Прокуратура Київщини оголосила ще одну підозру в справі про смерть 5-річного Кирила Тлявова, який помер внаслідок стрілянини двох поліцейських у Переяслав-Хмельницькому.

Четвертим підозрюваним став неповнолітній, пише УНН із посиланням на інформацію обласної прокуратури.

"18 липня прокуратура Київської області затвердила ще одна підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство групи осіб із застосуванням зброї) 16-річному неповнолітньому, який теж перебував на місці злочину з іншими підозрюваними й стріляв", – уточнили в ЗМІ.

Ім'я підлітка не розголошується, але раніше повідомлялося, що на місці стрілянини, крім двох поліцейських і одного цивільного чоловіка, перебував син одного з правоохоронців, Володимира Петровця.

Кирило Тлявов Факти

17 липня Державне бюро розслідувань оголосило про підозру третій особі в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Київської області. Ним став Дмитро Кривошея.

До цього про підозру було оголошено двом поліцейським, які в п'яному вигляді стріляли по банках на вулиці.

Як писав OBOZREVATEL:

5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.

4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця й Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.

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