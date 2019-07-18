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Стрілянина поліції під Києвом: у смерті дитини запідозрили підлітка

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Прокуратура Київщини оголосила ще одну підозру в справі про смерть 5-річного Кирила Тлявова, який помер внаслідок стрілянини двох поліцейських у Переяслав-Хмельницькому.

Четвертим підозрюваним став неповнолітній, пише УНН із посиланням на інформацію обласної прокуратури.

"18 липня прокуратура Київської області затвердила ще одна підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство групи осіб із застосуванням зброї) 16-річному неповнолітньому, який теж перебував на місці злочину з іншими підозрюваними й стріляв", – уточнили в ЗМІ.

Ім'я підлітка не розголошується, але раніше повідомлялося, що на місці стрілянини, крім двох поліцейських і одного цивільного чоловіка, перебував син одного з правоохоронців, Володимира Петровця.

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Кирило Тлявов

Кирило Тлявов

Факти

17 липня Державне бюро розслідувань оголосило про підозру третій особі в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Київської області. Ним став Дмитро Кривошея.

До цього про підозру було оголошено двом поліцейським, які в п'яному вигляді стріляли по банках на вулиці.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство поліцією дитини під Києвом
Місце
Україна Київ
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