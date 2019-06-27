"Страшно заходити!" Дніпро отруїли невідомою хімічною речовиною

На Черкащині в річці Дніпро масово гине риба. Екологи стверджують: річку отруїли невідомою хімічною речовиною.

Так, жителі Канева помітили сотні дохлих риб і раків не тільки у водоймі, але й на узбережжі, повідомляє ТСН. "Страшно було заходити. Люди були, які купалися, але мені було страшно", – розповіла місцева мешканка Антоніна Симоненко про свої відвідини пляжу.

Фахівці вже виміряли температуру води, вміст у ній кисню і взяли рідина на експертизу.

Мор риби Скріншот з відео

Після отримання результатів екологи заявили: Дніпро отруїли. "Я думаю, що не причина кисень, не причина синьо-зелені водорості – або це якийсь викид, або хімічна речовина. Це на мою думку", – каже заступник керівника відділу охорони водних біоресурсів Черкаської області Андрій Тичко.

Ймовірніше за все, шкідливі речовини скинули у воду на Київщині, але дізнатися, яка саме речовина потрапила в воду, фахівці зможуть тільки через кілька днів. Однак навіть тоді знайти винного і покарати за шкоду природі буде практично неможливо.

Тим часом відпочиваючим найближчим часом радять не рибалити і не купатися в Дніпрі в Черкаській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області під час аварії при перевезенні небезпечних хімічних речовин у воду вилилося близько 800 літрів гербіцидів і стимуляторів росту рослин.

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