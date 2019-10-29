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29 жовтня • оновлено в 12:35
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Спустошили сейф: під Києвом обнесли дачу голови Верховного суду

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У Київській області невідомі обікрали дачний будинок, що належить чоловіку глави Верховного суду Валентини Данишевської.

Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що подія трапилася у період між 24 і 28 жовтня, під час відсутності господарів.

Як з'ясувалося, злодії проникли у приватний будинок у селі Любимівка і забрали із сейфа гроші на загальну суму понад 40 тисяч доларів.

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Валентина Данишевська

Валентина Данишевська

KP.UA

За попередньою інформацією, зловмисники потрапили до будинку через вікно.

Поліцією розпочато досудове розслідування за статтею "крадіжка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данишевська поскаржилася, що не може зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, щоб дізнатися про його політику стосовно суду.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Верховний суд Украины
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