Справа скандального Пашинського: суд у Києві ухвалив нове рішення

Печерський районний суд Києва продовжив арешт скандальному екснардепу Сергію Пашинському до 29 січня.

Відповідне рішення оголосив суддя Олексій Соколов в п'ятницю, 29 листопада, написало видання Lb.ua.

Сторона звинувачення просила продовжити термін утримання під вартою до 4 лютого, посилаючись на те, що існують ризики впливу Пашинського на розслідування. За словами прокурора, у справі потрібно провести ще багато слідчих дій.

Сергій Пашинський Сomments.ua

Також сторона звинувачення додала до клопотання протокол допиту свідка – помічниці Пашинського з 2006 до 2014 року – Тетяни Блистів. Жінка запевняла, що ексдепутат говорив зі своїми адвокатами про необхідність закриття його провадження і відкриття справи щодо потерпілого внаслідок конфлікту з колишнім політиком, В'ячеслава Хімікуса.

Прокурор зазначив, посилаючись на слова Блистів, що між нею та Пашинським були конфлікти щодо робочих питань, і один із них закінчився погрозами в її бік. Вона зверталася до правоохоронних органів, а потім помічницю незаконно, на її думку, звільнили.

На це адвокати Пашинського запевнили, що Блистів є підозрюваною у іншій справі, про розкрадання в особливо великих розмірах, тож у неї може бути інтерес у наданні свідчень проти ексдепутата.

Один із них заявив, що вважає підозру необґрунтованою, а ще просив звільнити Пашинського з-під варти на поруки. Відповідні заяви написали вісім колишніх і чинних нардепів. Суддя відмовив у цьому клопотанні.

Адвокат зазначив, що в матеріалах справи також є допит свідка Олійника, який спростував версію слідства про навмисне завдання тілесних ушкоджень Хімікусу. Також правозахисник заявив, що до Олійника приїжджали двоє людей і з погрозами наказали свідчити не на користь колишнього депутата. На його думку, це були працівники Державного бюро розслідувань.

Прокурор відповіла, що Олійник п'ять разів давав покази й постійно їх міняв, а писати заяву про погрози відмовився. Сам ж Пашинський сказав, що протягом двох місяців перебування в СІЗО його допитали лише один раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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