Справа скандального Пашинського: суд у Києві ухвалив нове рішення

Печерський районний суд Києва продовжив арешт скандальному екснардепу Сергію Пашинському до 29 січня.
Відповідне рішення оголосив суддя Олексій Соколов в п'ятницю, 29 листопада, написало видання Lb.ua.
Сторона звинувачення просила продовжити термін утримання під вартою до 4 лютого, посилаючись на те, що існують ризики впливу Пашинського на розслідування. За словами прокурора, у справі потрібно провести ще багато слідчих дій.
Сергій Пашинський
Сomments.ua
Також сторона звинувачення додала до клопотання протокол допиту свідка – помічниці Пашинського з 2006 до 2014 року – Тетяни Блистів. Жінка запевняла, що ексдепутат говорив зі своїми адвокатами про необхідність закриття його провадження і відкриття справи щодо потерпілого внаслідок конфлікту з колишнім політиком, В'ячеслава Хімікуса.
Прокурор зазначив, посилаючись на слова Блистів, що між нею та Пашинським були конфлікти щодо робочих питань, і один із них закінчився погрозами в її бік. Вона зверталася до правоохоронних органів, а потім помічницю незаконно, на її думку, звільнили.
На це адвокати Пашинського запевнили, що Блистів є підозрюваною у іншій справі, про розкрадання в особливо великих розмірах, тож у неї може бути інтерес у наданні свідчень проти ексдепутата.
Один із них заявив, що вважає підозру необґрунтованою, а ще просив звільнити Пашинського з-під варти на поруки. Відповідні заяви написали вісім колишніх і чинних нардепів. Суддя відмовив у цьому клопотанні.
Адвокат зазначив, що в матеріалах справи також є допит свідка Олійника, який спростував версію слідства про навмисне завдання тілесних ушкоджень Хімікусу. Також правозахисник заявив, що до Олійника приїжджали двоє людей і з погрозами наказали свідчити не на користь колишнього депутата. На його думку, це були працівники Державного бюро розслідувань.
Прокурор відповіла, що Олійник п'ять разів давав покази й постійно їх міняв, а писати заяву про погрози відмовився. Сам ж Пашинський сказав, що протягом двох місяців перебування в СІЗО його допитали лише один раз.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Пашинського і жителя Васильківського району Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.
Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без ввімкнених габаритів, через що і виникла сварка.
Крім того, він запевняв, що зробив попереджувальний постріл у повітря і нібито тоді нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові.
Водночас Хімікус спростував версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський направив пістолет відразу в груди і вистрілив. Це підтвердила експертиза.
У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте в грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.
У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру в хуліганстві.
У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіціі роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.
4 жовтня ГБР оголосило Пашинського про підозру.
7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв його під варту на термін до 4 грудня без права внесення застави.
Генпрокурор України Руслан Рябошапка не виключив, що проти Пашинського можуть бути зареєстровані нові кримінальні справи.
18 жовтня Апеляційний адміністративний суд Києва залишив під вартою екснардепа.
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