Смертельна ДТП з Lexus у Києві: справа отримала новий поворот

Водія автомобіля Lexus, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну ДТП на проспекті Бажана у Києві, взяли під варту без права на заставу.

Таке рішення у вівторок, 12 листопада, ухвалив Шевченківський райсуд столиці, повідомила пресслужба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 10 листопада 21-річний чоловік за кермом авто зіткнувся з машиною Renault Logan та на тротуарі наїхав на жінку з чоловіком. Внаслідок ДТП дівчина загинула на місці.

Смертельна ДТП з Lexus у Києві Прокуратура Києва

Водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Дарницькому районі Києва автомобіль Lexus 10 листопада протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив чоловіка та жінку. Внаслідок ДТП дівчина отримала смертельні травми і загинула на місці.

У мережу потрапило відео смертельної аварії в Києві, де Lexus розчавив пішоходів.

Поліція розпочала встановлення обставин ДТП та кримінальне провадження.

OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися з очевидцем смертельної аварії.

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