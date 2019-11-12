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12 листопада • оновлено в 17:23
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/ Кримінал

Смертельна ДТП з Lexus у Києві: справа отримала новий поворот

1.7т
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Водія автомобіля Lexus, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну ДТП на проспекті Бажана у Києві, взяли під варту без права на заставу.

Таке рішення у вівторок, 12 листопада, ухвалив Шевченківський райсуд столиці, повідомила пресслужба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 10 листопада 21-річний чоловік за кермом авто зіткнувся з машиною Renault Logan та на тротуарі наїхав на жінку з чоловіком. Внаслідок ДТП дівчина загинула на місці.

Смертельна ДТП з Lexus у Києві

Смертельна ДТП з Lexus у Києві

Прокуратура Києва

Водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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