Смертельна ДТП з Lexus у Києві: справа отримала новий поворот

Водія автомобіля Lexus, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну ДТП на проспекті Бажана у Києві, взяли під варту без права на заставу.
Таке рішення у вівторок, 12 листопада, ухвалив Шевченківський райсуд столиці, повідомила пресслужба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, 10 листопада 21-річний чоловік за кермом авто зіткнувся з машиною Renault Logan та на тротуарі наїхав на жінку з чоловіком. Внаслідок ДТП дівчина загинула на місці.
Смертельна ДТП з Lexus у Києві
Прокуратура Києва
Водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дарницькому районі Києва автомобіль Lexus 10 листопада протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив чоловіка та жінку. Внаслідок ДТП дівчина отримала смертельні травми і загинула на місці.
У мережу потрапило відео смертельної аварії в Києві, де Lexus розчавив пішоходів.
Поліція розпочала встановлення обставин ДТП та кримінальне провадження.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися з очевидцем смертельної аварії.
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