Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Схопила судома": з'ясувалися скандальні деталі про ДТП з тещею Притули і Хомутинніка в Києві

3.8т Читати матеріал російською

Сім'я Лілії Сопельник, тещі шоумена Сергія Притули і нардепа Ради VIII скликання від групи "Відродження" Віталія Хомутнніка, яка наїхала на матір із дитиною у Києві, не запропонувала допомогу постраждалим.

Незважаючи на публічні обіцянки Сергія Притули відшкодувати збиток потерпілим, їхні родичі, станом на 7 ранку 27 серпня, жодних пропозицій не отримали, пишуть "Вести".

"Винуватиця ДТП не цікавиться ні станом потерпілих, ні ходом лікування. Ніхто не пропонував допомогу", – розповів адвокат Юрій Сухов.

Також він повідомив, що активно почала поширюватися інформація про нібито напад судоми й навіть хворобу Паркінсона у водійки. Це ж підтвердив сусід Сопельників Шаміль Алібасов.

Новини
Бізнесвумен із Донецька і "зоряне" місце ДТП: подробиці скандалу з тещею Притули

"Зараз серед сусідів її родичі поширюють інформацію, що ногу схопила судома, і вона не могла її прибрати з педалі газу", – уточнив він.

Лілія Сопельник

Лілія Сопельник

Facebook Лілії Сопельник

Однією із версій ДТП є те, що водійка могла переплутати педалі на автоматичній коробці передач. Для встановлення цього захист постраждалих ініціюватиме проведення експертиз.

"Навіть раптова судома не звільняє водія від відповідальності. Якщо у неї є захворювання, за яким їй категорично не можна сідати за кермо, а вона сіла, тоді вона ще й порушила ПДР, і в її діях була підвищена небезпека для оточуючих – це все одно, що сісти за кермо п'яним", – підкреслив адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, ДТП з тещею Притули і Хомутинніка трапилася в Дарницькому районі Києва. За словами очевидців, жінка переплутала педалі і випадково наїхала на матір із дитиною. Постраждалих доставили в лікарню із серйозними травмами.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник, тещі шоумена Сергія Притули і депутата Віталія Хомутинніка, яка 22 серпня збила матір із 9-річним сином.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
24
1
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...