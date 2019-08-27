"Схопила судома": з'ясувалися скандальні деталі про ДТП з тещею Притули і Хомутинніка в Києві

Сім'я Лілії Сопельник, тещі шоумена Сергія Притули і нардепа Ради VIII скликання від групи "Відродження" Віталія Хомутнніка, яка наїхала на матір із дитиною у Києві, не запропонувала допомогу постраждалим.

Незважаючи на публічні обіцянки Сергія Притули відшкодувати збиток потерпілим, їхні родичі, станом на 7 ранку 27 серпня, жодних пропозицій не отримали, пишуть "Вести".

"Винуватиця ДТП не цікавиться ні станом потерпілих, ні ходом лікування. Ніхто не пропонував допомогу", – розповів адвокат Юрій Сухов.

Також він повідомив, що активно почала поширюватися інформація про нібито напад судоми й навіть хворобу Паркінсона у водійки. Це ж підтвердив сусід Сопельників Шаміль Алібасов.

"Зараз серед сусідів її родичі поширюють інформацію, що ногу схопила судома, і вона не могла її прибрати з педалі газу", – уточнив він.

Лілія Сопельник Facebook Лілії Сопельник

Однією із версій ДТП є те, що водійка могла переплутати педалі на автоматичній коробці передач. Для встановлення цього захист постраждалих ініціюватиме проведення експертиз.

"Навіть раптова судома не звільняє водія від відповідальності. Якщо у неї є захворювання, за яким їй категорично не можна сідати за кермо, а вона сіла, тоді вона ще й порушила ПДР, і в її діях була підвищена небезпека для оточуючих – це все одно, що сісти за кермо п'яним", – підкреслив адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, ДТП з тещею Притули і Хомутинніка трапилася в Дарницькому районі Києва. За словами очевидців, жінка переплутала педалі і випадково наїхала на матір із дитиною. Постраждалих доставили в лікарню із серйозними травмами.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник, тещі шоумена Сергія Притули і депутата Віталія Хомутинніка, яка 22 серпня збила матір із 9-річним сином.

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