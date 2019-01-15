Шампанським по голові: в Києві біля АЗС відбулася масова бійка

У Києві вночі 15 січня поблизу автозаправної станції виникла масова бійка, учасниками якої стали шестеро осіб.

Конфлікт почався ще в одному з пабів, а після цього компанія вийшла "освіжитися" на вулицю, де й пустили в хід кулаки, палиці і навіть скляні пляшки, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

"Працівники заправки розповіли, що спочатку в приміщення зайшов чоловік й попросив викликати медиків і поліцію, у нього було закривавлене обличчя. Увесь цей час інші продовжували битися. Через декілька хвилин на заправку зайшов ще один чоловік із розбитою головою, після чого він втратив свідомість і впав на підлогу", — повідомили деталі в ЗМІ.

Місце бійки "Інформатор"

На палиці були сліди крові "Інформатор"

Саме у нього медики діагностували найсерйозніші пошкодження — відкриту черепно-мозкову травму. За попередніми даними, удар був нанесений пляшкою шампанського.

Пляшку знайшли на місці бійки "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні в Києві поблизу станції метро "Лісова" зичинилася бійка зі стріляниною. Одного з постраждалих госпіталізували з важкими травмами.

Конфлікт виник між двома компаніями нетверезих чоловіків. Спочатку почалася бійка, а потім один із її учасників декілька разів вистрілив в опонента з пневматичної зброї.

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