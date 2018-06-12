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"Сезон домушників": у Києві "накрили" небезпечних злодіїв

1.1тЧитати новину російською

У Дніпровському районі Києва поліція 11 червня затримала злодіїв-"домушників".

Як повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook, до чужої оселі зловмисники потрапили шляхом підбору ключів до замків.

"Сплеск квартирних крадіжок на початку літа - сезон відпусток відкритий. Але не тільки зловмисники, а й правоохоронці готуються до такого "сезону". Так, співробітники управління поліції в Дніпровському районі "на гарячому" затримали двох злочинців. Вони скоїли крадіжку на проспекті генерала Шухевича, 6А", - розповіли деталі в групі.

Facebook "Київ Оперативний"

Новини
Контролював "домушників": у Києві "засвітився" відомий злодій в законі

Facebook "Київ Оперативний"

Відзначається також, що обидва підозрюваних раніше вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві "засвітилися" зломщики квартир.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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