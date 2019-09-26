Самі створювали "докази": на Київщині спіймали на хабарництві двох поліцейских

На Київщині спіймали двох працівників поліції під час отримання хабара у розмірі 20 тисяч гривень.

Як повідомила пресслужба прокуратури Київської області на своїй сторінці у Facebook, також перевірятиметься інформація щодо їх причетності до аналогічних злочинів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, двоє оперативних працівників Броварського відділу поліції штучно створили докази винуватості людини у вчиненні злочину в сфері обігу наркотичних засобів. Вони вимагали і отримали від неї 20 тисяч гривень хабара, щоб залишити цей факт "без фіксації".

На Київщині спіймали на хабарництві двох поліцейских Прокуратура Київської області

Затримання провела прокуратура Київської області спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження СБУ у місті Києві та Київській області.

Розпочались невідкладні слідчі дії, працівників поліції затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.

Поліцейські вимагали у людини 20 тисяч гривень Прокуратура Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДБР затримало підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби, який заробляв на харчуванні прикордонників, вимагаючи хабара.

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