Розмовляв по телефону: у Києві маршрутка влетіла у трамвай

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля.

Наразі повідомляється, що постраждалих немає. Про аварію повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, водій маршрутки розмовляв по мобільному телефону, відволікся і врізався у трамвай. Після цього в автобус в'їхав легковий автомобіль Lada.

У Києві маршрутка влетіла у трамвай Dtp.kiev.ua

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook зазначили, що ДТП трапилася на вулиці Кирилівській, 127. Рух вулицею було заблоковано.

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля Київ Оперативний

Наразі повідомляється, що постраждалих немає Київ Оперативний

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля Київ Оперативний

Наразі повідомляється, що постраждалих немає Київ Оперативний

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля Dtp.kiev.ua

Наразі повідомляється, що постраждалих немає Dtp.kiev.ua

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, на вулиці Зодчих, 13 листопада трапилася смертельна ДТП. Водій вантажівки переїхав літню жінку.

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