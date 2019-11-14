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14 листопада • оновлено в 12:38
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Розмовляв по телефону: у Києві маршрутка влетіла у трамвай

1.7т
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У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля.

Наразі повідомляється, що постраждалих немає. Про аварію повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, водій маршрутки розмовляв по мобільному телефону, відволікся і врізався у трамвай. Після цього в автобус в'їхав легковий автомобіль Lada.

У Києві маршрутка влетіла у трамвай

У Києві маршрутка влетіла у трамвай

Dtp.kiev.ua

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook зазначили, що ДТП трапилася на вулиці Кирилівській, 127. Рух вулицею було заблоковано.

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У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

Київ Оперативний

Наразі повідомляється, що постраждалих немає

Наразі повідомляється, що постраждалих немає

Київ Оперативний

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

Київ Оперативний

Наразі повідомляється, що постраждалих немає

Наразі повідомляється, що постраждалих немає

Київ Оперативний

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

Dtp.kiev.ua

Наразі повідомляється, що постраждалих немає

Наразі повідомляється, що постраждалих немає

Dtp.kiev.ua

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля

Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, на вулиці Зодчих, 13 листопада трапилася смертельна ДТП. Водій вантажівки переїхав літню жінку.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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