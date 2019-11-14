Розмовляв по телефону: у Києві маршрутка влетіла у трамвай

У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля.
Наразі повідомляється, що постраждалих немає. Про аварію повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами очевидців, водій маршрутки розмовляв по мобільному телефону, відволікся і врізався у трамвай. Після цього в автобус в'їхав легковий автомобіль Lada.
У Києві маршрутка влетіла у трамвай
Dtp.kiev.ua
На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook зазначили, що ДТП трапилася на вулиці Кирилівській, 127. Рух вулицею було заблоковано.
У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля
Київ Оперативний
Наразі повідомляється, що постраждалих немає
Київ Оперативний
У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля
Київ Оперативний
Наразі повідомляється, що постраждалих немає
Київ Оперативний
У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля
Dtp.kiev.ua
Наразі повідомляється, що постраждалих немає
Dtp.kiev.ua
У Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля
Dtp.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, на вулиці Зодчих, 13 листопада трапилася смертельна ДТП. Водій вантажівки переїхав літню жінку.
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