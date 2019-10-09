У вівторок, 8 жовтня, у пункті пропуску "Жуляни" (аеропорт "Київ") пасажирка рейсу з Білорусі, громадянка Росії, звернулася до українських прикордонників з проханням отримати статус біженки.

Вона повідомила, що вдома її переслідують через професійну діяльність, написала пресслужба Державної прикордонної служби України.

Жінка сказала, що має докази причетності російських держслужбовців до рейдерського захоплення підприємства, на якому раніше працювала.

Росіянка попросила притулку в Україні через переслідування

Після її намагань оскаржити у суді своє незаконне звільнення з роботи, громадянці Росії та її сім’ї неодноразово погрожували фізичною розправою. Саме тому вона втекла за кордон.

Прикордонники роз'яснили втікачці порядок звернення за захистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянка Юлія Толопило (позивний "Валькірія"), яка воювала на Донбасі в складі батальйону "Айдар", розповіла, що привело її в Україну.

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