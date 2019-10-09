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9 жовтня • оновлено в 18:36
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/ Кримінал

Росіянка попросила притулку в Україні через переслідування

2.2т Читати матеріал російською

У вівторок, 8 жовтня, у пункті пропуску "Жуляни" (аеропорт "Київ") пасажирка рейсу з Білорусі, громадянка Росії, звернулася до українських прикордонників з проханням отримати статус біженки.

Вона повідомила, що вдома її переслідують через професійну діяльність, написала пресслужба Державної прикордонної служби України.

Жінка сказала, що має докази причетності російських держслужбовців до рейдерського захоплення підприємства, на якому раніше працювала.

Росіянка попросила притулку в Україні через переслідування

Росіянка попросила притулку в Україні через переслідування

Після її намагань оскаржити у суді своє незаконне звільнення з роботи, громадянці Росії та її сім’ї неодноразово погрожували фізичною розправою. Саме тому вона втекла за кордон.

Прикордонники роз'яснили втікачці порядок звернення за захистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянка Юлія Толопило (позивний "Валькірія"), яка воювала на Донбасі в складі батальйону "Айдар", розповіла, що привело її в Україну.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
Да, "пан" прЫзендет, ты оХуенный чувак, люди просят у тебя простого, а ты....... ну просто, служил в ВСУ??. , а где ты был, когда тебе приносили повестки в Военкомат, что не наигрался в свой квартал,..... пиздеть легко, а вот принять решение Страшно, так вот, ты ЛИЧНО для меня МУДАК,.... который не достоин звания,, президент,,
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Федоров Федор
Федоров Федор
Я вот не понимаю, почему Лехаимы Подвальные и прочие Соболя не обращаются куда либо за убежищем? Ведь сколько лет их "преследуют, притесняют и угрожают" в Мордоре, а они даже не разу никуда не обращались за убежищем. Может они врут просто и получают деньги за то, чтоб их "преследовали и притесняли"?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Федоров Федор, работа такая у них. Они в США обучались срать
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну наконец то, а то все к нам и к нам.
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