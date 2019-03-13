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/Кримінал

"Росія – брат, а українська мова – яловича!" У Києві зеки-блогери оскандалилися у прямому ефірі

5.3тЧитати матеріал російською

У Києві колишні ув'язнені і блогери "Мопс" і "Сирота" в прямому ефірі образливо висловлювалися про українську мову, називаючи її "яловичою".

Крім цього, "Мопс" сидів у куртці з написом "Росія" спереду і гербом РФ ззаду. Одеський журналіст, блогер і актор Стас Домбровський на своїй сторінці в Facebook припустив, що колишні "зеки" можуть бути проектом російського ФСБ (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки. Увага! Багато ненормативної лексики).

"Перебуваючи в постійному метадоновому сп'янінні, вони не тільки прищеплюють масам недалекої молоді псевдоворовську ідею, а й володіють як мінімум трьома онлайн казино. Так само ці "нелюди" називають українську мову "яловичою", а Росію вважають "братом", як і всі "соціально близькі", – пояснив журналіст.

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"Мопс"

Скріншот

"Мопс"

Скріншот

На оприлюднених відеозаписах "Мопс" і "Сирота" ображають іншого блогера, який веде трансляції українською мовою.

"Здорова, б**ло. Як ти цією мовою стрім ведеш? Ти зовсім поїхав своєю головою? Як цією страшною мовою?" – звернувся до блогеру "Сирота".

На зауваження глядачів про мову окупантів "Сирота" послав їх матом і заявив, що завжди буде нею говорити.

Крім цього, колишні ув'язнені на відео зізнаються, що вживають наркотики і роблять це навіть в прямому ефірі.

"Мопс" і "Сирота"

Про особи блогерів відомо, що обидва вони відбували покарання в тюрмах. "Мопс", або Сергій Новак, став відомим після відеороликів, на яких його б'є "Сирота" (Андрій Щадило).

"Неодноразово викрадав людей і бив їх в прямому ефірі. У прямих же ефірах б'є салом "Мопса" за гроші і змушує того сідати на огірок", – написав Стас Домбровський.

Він підкреслив, що обидва чоловіки займаються явно протизаконними речами і не соромлячись публікують відеодокази, проте залишаються безкарними.

Як писав OBOZREVATEL, російський блогер Ілля Варламов викликав гостре обговорення в мережі своїм постом про мовні традиції в Україні та РФ. Дискусія виникла через "в" і "на" Україні.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
А де наша ВЛАДА? Тільки бухає і мільярди розкрадає. Що вони сказали б якби ці ходячі трупи їхніх дітей так гнобили. Але їм напевно Україна пофіг. Головне своя задниця.
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Medved George
Medved George
Так это два опущенных! А прославились тем что один поливал сгущенкой свой члн, а второй его облизывал! За этим занятием их и застал ДПНК! Авторитетов нашли, смех!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Истинное рыло парашника! Такой"рюцкий мир" вам нужен? Такое быдло нам мышибратья?
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