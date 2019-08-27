Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Разом із собакою: у Києві жінка вистрибнула з сьомого поверху. Фото і відео 18+

816 Читати матеріал російською

У Деснянському районі Києва, на вулиці Каштановій, 4, під вікнами 18-поверхового поверху виявили тіло жінки – вона вистрибнула з квартири на сьомому поверсі. Поруч також знайшли труп собаки, якого загибла схопила перед тим, як скоїти самогубство.

Як повідомив "Информатор", виклик на лінію екстрених служб надійшов 26 серпня близько 20:00 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці з'ясували, що жінка проживала в квартирі на сьомому поверсі. З невідомих причин вона взяла свого собаку і вистрибнула з балкону вниз.

У Києві жінка вистрибнула з сьомого поверху

У Києві жінка вистрибнула з сьомого поверху

Информатор

Від отриманих травм жінка померла на місці. Також загинув і собака.

Новини
Вистрибнув із вікна: у Києві спалахнула квартира з людьми. Фото і відео

Особу загиблої вже встановили. Попередньо, жінка 1966 року народження мала психічні відхилення. Передсмертну записку не знайшли.

У Києві жінка вистрибнула з квартири на сьомому поверсі

У Києві жінка вистрибнула з квартири на сьомому поверсі

Информатор

Вона схопила з собою собаку

Вона схопила з собою собаку

Информатор

Від отриманих травм вони загинули

Від отриманих травм вони загинули

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
самогубство
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
чем больше самоубийц тем меньше самоубийц.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...