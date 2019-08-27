Разом із собакою: у Києві жінка вистрибнула з сьомого поверху. Фото і відео 18+

У Деснянському районі Києва, на вулиці Каштановій, 4, під вікнами 18-поверхового поверху виявили тіло жінки – вона вистрибнула з квартири на сьомому поверсі. Поруч також знайшли труп собаки, якого загибла схопила перед тим, як скоїти самогубство.

Як повідомив "Информатор", виклик на лінію екстрених служб надійшов 26 серпня близько 20:00 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці з'ясували, що жінка проживала в квартирі на сьомому поверсі. З невідомих причин вона взяла свого собаку і вистрибнула з балкону вниз.

У Києві жінка вистрибнула з сьомого поверху Информатор

Від отриманих травм жінка померла на місці. Також загинув і собака.

Особу загиблої вже встановили. Попередньо, жінка 1966 року народження мала психічні відхилення. Передсмертну записку не знайшли.

У Києві жінка вистрибнула з квартири на сьомому поверсі Информатор

Вона схопила з собою собаку Информатор

Від отриманих травм вони загинули Информатор

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