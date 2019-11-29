Прокляте перехрестя під Києвом: влада знайшла "революційне" рішення

Після резонансної ДТП з омбудсменом Миколою Кулебою під Києвом на злощасному перехресті Чабани – Гатне відбулась виїзна нарада. Чиновники запропонували тимчасове рішення, яке допоможе знизити кількість аварій на цьому небезпечній ділянці.

Найбільш кричуще, що вже рік (!) Журналісти OBOZREVATEL в своїх публікаціях говорили про серйозну проблему і пропонували вихід із ситуації. Ми неодноразово зверталися до держструктур, але реакції не було.

Невже має трапитися "гучна" ДТП, аби влада нарешті почали діяти?

"Прокляте" місце

Криваве перехрестя Чабани - Гатне на Одеській трасі під Києвом

Епопея з цим перехрестям на одеській трасі тягнеться майже рік – з тих пір, як в грудні 2018 роки там підключили світлофорний комплекс.

Ситуація з того часу не змінилася – автомобілі продовжують битися, як і раніше.

ДТП з Уповноваженим Президента з прав дитини Миколою Кулебою трапилось 24 листопада. Постраждав обудсмен, який порушив правила дорожнього руху, двоє його синів 10 і 19 років і водій мікроавтобуса

Що ж запропонували учасники наради? Перехрестя траси Київ-Одеса і вулицю Київську хочуть обладнати дублюючими дорожніми знаками і визначити цю ділянку пріоритетною для чергування нарядом патрульної поліції.

По суті нічого нового. Ще в грудні 2018 року на запит OBOZREVATEL у патрульної поліції Київської області повідомили, що після підключення світлофора поліцейські почали планувати чергування таким чином, щоб екіпажі були ближче до цього перехрестя.

Відповідь УПП у Київській області в грудні 2018 року. У поліції повідомляли про приділення уваги до проблемної ділянки

Пропозиція з дублюючими знаками викликає подив своєю "своєчасністю". Про цю проблему OBOZREVATEL повідомляв ще коли світлофор тільки підключили. Водії скаржилися, що, під час руху з Києва, в крайньому лівому ряду були відсутні дублюючі знаки "Напрямок руху по смугах".

Тим, хто рухався з боку Одеси, було ще гірше, так як єдиний знак "Напрямок руху по смугах", був встановлений безпосередньо над перехрестям. Сам світлофор було погано видно через пішохідний міст.

Все під контролем?

На запити наших журналістів чиновники відповідали, що "моніторяться всі скарги" та "все в комплексі будемо усувати". І взагалі, там встановлено знак, що обмежує швидкість до 50 км на годину в межах населеного пункту.

Ексголова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук запевняв OBOZREVATEL, що тримає ситуацію під контролем.

Заходи щодо зниження аварійності на ділянці вводилися зі скрипом. Так, проблему з дублюючим світлофором дорожники "вирішили" через кілька тижнів після запуску світлофора. Рішення було оригінальним – на мосту повісили відразу три знака "Світлофорне регулювання". Водії говорили, що вночі дане "інформаційне панно" (як його називають дорожники) практично непомітно.

Інформаційне панно на перехресті Чабани - Гатне

Зміну в циклограмі світлофора реально почали переглядати лише після смертельної ДТП на ділянці 14 травня. До речі, тоді також на місце виїжджала комісія у складі дорожніх служб, місцевої влади та поліції.

Чому тоді не було прийнято кардинальних рішень по перехрестю – не зрозуміло.

ДТП 14 травня

До перелічених недоробок "забійної" ділянки дороги можна додати на сьогодні відсутність смуги гальмування в лівому ряду. Через це накопичується транспорт, що призводить до заторів.

Короткий проміжок часу для розвороту – ще одна біль водіїв. "Проскочити можуть 2-3 автомобіля або одна фура. Але багато автолюбителів не бажають чекати, особливо перебуваючи в пробці в годину пік, тому втиснутися намагаються 4-5 авто. А це вже аварійна ситуація", – розповів нашим журналістам один з водіїв.

Єдиний вихід

Мабуть, найбільшою проблемою "кривавого" перехрестя залишається відсутність дворівневих розв'язок. На думку місцевих жителів, як би добре не налагодили роботу світлофора, він не в змозі виправити ситуацію на трасі з таким інтенсивним рухом. Причому кількість авто збільшується паралельно з тотальною забудовою прилеглих з Києвом сіл і міст.

На сьогодні розроблено та затверджено проект будівництва дворівневих естакад в смт Чабани (в декількох сотнях метрів від світлофорного комплексу в напрямку с. Віта Поштова) і біля Південного кладовища.

Служба автомобільних доріг у Київській області раніше повідомляла OBOZREVATEL, що будівництво розв'язок планується почати в 2019 році. Однак донині роботи не ведуться.

P.S. Щодо перехрестя виїзна комісія запропонувала шляхи вирішення про які OBOZREVATEL і громадськість твердять багато місяців. Що це, робота для галочки? У той же час про будівництво розв'язок – реальної міри зниження аварійності – ні слова. Невже повинні знову загинути люди, аби ситуація почала вирішуватися?

Вбивчі цифри

За 10 місяців 2019 року в Україні трапилось 122 354 ДТП. У них загинули 2 716 осіб і постраждали 26 739.

У Києві за цей період сталося 33 056 ДТП, в яких загинули 108 осіб і постраждали 2 161.

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