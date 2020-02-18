Пройшов крізь кулі та удари: емоційна історія учасника Майдану розчулила українців

У мережі з'явилася емоційна історія учасника Революції Гідності у 2014 році, який на власні очі бачив жорстокі вбивства українців у Києві. Вона дуже розчулила користувачів.

Її волонтер та студент Михайло Мартиненко опублікував на сторінці "Повернися живим" у Facebook. Він розповів, що відчуває людина перед можливим розстрілом.

"У той сонячний, майже по-весняному теплий вівторок, 18 лютого, мені було особливо важко прийняти вірогідність, що я вже ніколи не зможу обійняти родину, любити дівчину, податися у мандри чи зробити наукове відкриття. Адже тоді нас, людей, які мріяли про вільну Україну, оголосили злочинцями. Я, вони, ми всі не мали б дожити до наступного світанку", – написав юнак.

Історія учасника Майдану розчулила українців. Ілюстрація

"Коли вперше бачив убитих та напівмертвих, закривавлених, беззбройних людей, то сприймав це спочатку як фільм жахів у сповільненій зйомці. Проте удари кийків, які розтрощували черепи, зливи куль та гранат були справжніми", – додав Мартиненко.

За його словами, у ті дні учасниками Революції Гідності керувало те, що вони вирішили оборонятися та давати відсіч, аби прикрити слабших, врятувати поранених, змусити противника шкодувати про те, що той придушує вільну Україну. Волонтер зазначив, що під час тих трагічних подій люди неймовірно змінювалися просто на очах.

"Опір був ніби останнім прижиттєвим привітом загиблих для решти, яку вони захищали. І цей привіт мав зазвучати на весь світ", – наголосив учасник Революції Гідності.

Хлопець написав, що спершу у людей навіть не було впевненості, що матерям дадуть упізнати та поховати своїх дітей, але в усіх була надія, що спротив увіковічать у віршах та піснях, які передаватимуть із вуст в уста.

"У лютому 14-го ми хотіли вірити, що Небесна Сотня – останні, хто загинули за Україну. Але РФ "не пробачила" нашої волелюбності і підступно захопила Крим, і не полишає своїх спроб загарбати Донбас. Після перемоги Майдану українці вже шість років проливають кров на сході у боротьбі за свободу, яка насправді почалася ще на київських вулицях. І цю боротьбу програти не можна", – підсумував Мартиненко.

За годину допис назбирав понад 1500 лайків та майже 250 репостів. Українці почали активно і розчулено коментувати історію.

"Той, хто там був, пам'ятатиме завжди...", "Біль не відходить з роками, якщо ти був учасником тих подій", "Дякую живим, вічна слава полеглим","Царство небесне загиблим. Пам'ятаймо завжди тих, хто віддав життя за кращу, вільну і заможну, квітучу Україну. І хоча б заради їхньої пам'яті нам треба зробити рідну землю саме такою", – написали вони.

Коментарі українців Скріншот

Коментарі українців Скріншот

Коментарі українців Скріншот

Коментарі українців Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, донька Героя Небесної Сотні Сергія Дідича із міста Городенка Івано-Франківської області, який загинув під час сутичок на Майдані 18 лютого 2014 року, Ірина вразила мережу щемливою розповіддю про тата.

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