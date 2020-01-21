Пройшов Іловайськ і полон терористів: з'явилися подробиці вбивства ветерана АТО під Києвом

У Київській області застрелили учасника бойових дій на Донбасі, ветерана АТО Івана Іваненка.

Підозрюваним у вбивстві виявився його друг, доброволець Валерій Кононенко, йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що поліція зупинила авто УАЗ у смт Іванків, де за кермом був п'яний Кононенко, а в салоні машини – тіло жертви. Водій зізнався, що скоїв убивство, вистреливши в Іваненка з мисливської зброї. Водночас він нібито сам їхав здаватися в поліцію.

"Під час спілкування виявилося, що він був у нетверезому стані, і побачили, що там в салоні перебував ще один пасажир, який чомусь взагалі не рухався... На питання, що трапилося, відповів: конфлікт. В результаті чого з мисливської рушниці вистрелив, до речі, на неї документів немає, і вона не зареєстрована. Вилучено, тому що, можливо, з якимись ще кримінальними подіями пов'язана", – повідомив речник Київської обласної поліції Микола Жукович.

Іван Іваненко Скриншот

Іван Іваненко Скриншот

Журналісти з'ясували, що вбитому Іваненку було 47 років. У чоловіка залишилися троє дітей і мати, з якою він жив у селі Леонівка. У 2014 році він разом із Кононенком пішов добровольцем на фронт на Донбас. Крім того, Іваненко пережив Іловайский котел і полон терористів. Після повернення з війни працював водієм.

"Вони купалися! Я його просила, як відчувала, не йди, синку", – поділилася жінка, зазначивши, що не знає, що послужило причиною конфлікту між колишніми товаришами по службі.

Іван Іваненко Скриншот

Мати убитого Іваненка Скриншот

Сусіди також позитивно відгукувалися про загиблого.

"Всім допомагав, хорошою людиною був. Після АТО трохи на нервах, але однаково добра людина", – розповіла сусідка Людмила.

Підозрюваний у вбивстві Кононенко проживав у сусідньому селі Феневичі. Разом із Іваненком побудували невелику церкву.

"Я навіть не вірю, думаю, помилка. Він завжди був на роботі, коли почалася війна пішов у перших рядах в ЗСУ, після того вернувся додому й пішов знову. Про нього нічого поганого не можу сказати", – розповіла голова сільської ради Галина Козаченко.

Валерій Кононенко Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в ніч на 19 січня, поблизу одного з кафе помер 32-річний ветеран АТО з колотою раною шиї.

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