Продавав наркотики: у Києві затримали військового. Фото

У Києві начальника аптеки медичного пункту Національної гвардії України запідозрили у незаконному збуті наркотиків.

Про це написала пресслужба Державного бюро розслідувань. Було встановлено, що військові вигадали механізм систематичного придбання та продажі наркотичних засобів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Тому начальника аптеки затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже повідомили про підозру.

У Києві затримали військового ДБР

Вирішуватиметься питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дії було кваліфіковано за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб).

Чоловіку загрожуєпозбавлення волі на термін від шести до десяти років із конфіскацією майна. Пізніше встановлять причетність й інших військових, а також цивільних до збуту наркотичних речовин.

У Києві начальника аптеки медичного пункту Національної гвардії України запідозрили у незаконному збуті наркотиків ДБР

У Києві начальника аптеки медичного пункту Національної гвардії України запідозрили у незаконному збуті наркотиків ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівник Оболонського управління поліції Києва вимагав $1000 за повернення авто, яке вилучили у рамках кримінального провадження.

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