Прикував ланцюгом: під Києвом таксист викрав пасажира

У Київській області затримали таксиста, який прикував свого пасажира ланцюгом і утримував його у підвалі.
Клієнт викликав таксі з Києва до Сум, але водій попросив розрахуватися з ним до прибуття на місце, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.
Пасажир відповів йому, що у нього немає грошей на рахунку, після чого водій погодився заїхати в банк, щоб оформити кредит. У видачі позики йому відмовили, оскільки у нього вже був борг.
"Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці знайти гроші теж не вдалося, і водій вирішив отримати їх на свій розсуд. Пасажир заборгував за поїздку 7000 гривень", – уточнили правоохоронці.
Місце утримування
Facebook Поліція Київської області
Він відвіз пасажира до свого гаражу в село Софіївська Борщагівка, в підвалі зв'язав йому ноги ланцюгом і закрив. Потерпілий знайшов у приміщенні інструменти і йому вдалося самостійно звільнитися після 7 години полону.
Таксист прикував пасажира ланцюгом
Facebook Поліція в Київській області
Поліція кваліфікувала дії водія як викрадення людини.
Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловік побив і зґвалтував дівчину, яка попросила довезти її до будинку. Його автомобіль, за словами потерпілої, був обклеєний наклейками однієї зі служб таксі.
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