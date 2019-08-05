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Прикував ланцюгом: під Києвом таксист викрав пасажира

1.7т Читати матеріал російською

У Київській області затримали таксиста, який прикував свого пасажира ланцюгом і утримував його у підвалі.

Клієнт викликав таксі з Києва до Сум, але водій попросив розрахуватися з ним до прибуття на місце, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.

Пасажир відповів йому, що у нього немає грошей на рахунку, після чого водій погодився заїхати в банк, щоб оформити кредит. У видачі позики йому відмовили, оскільки у нього вже був борг.

"Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці знайти гроші теж не вдалося, і водій вирішив отримати їх на свій розсуд. Пасажир заборгував за поїздку 7000 гривень", – уточнили правоохоронці.

Місце утримування

Місце утримування

Facebook Поліція Київської області

Він відвіз пасажира до свого гаражу в село Софіївська Борщагівка, в підвалі зв'язав йому ноги ланцюгом і закрив. Потерпілий знайшов у приміщенні інструменти і йому вдалося самостійно звільнитися після 7 години полону.

Таксист прикував пасажира ланцюгом

Таксист прикував пасажира ланцюгом

Facebook Поліція в Київській області

Поліція кваліфікувала дії водія як викрадення людини.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловік побив і зґвалтував дівчину, яка попросила довезти її до будинку. Його автомобіль, за словами потерпілої, був обклеєний наклейками однієї зі служб таксі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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