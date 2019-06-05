Причетна жінка? У справі про вбивство дитини під Києвом сплив несподіваний нюанс

У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова працівниками поліції Київщини фігурує жінка, яка могла заховати зброю. Імовірно, це дружина одного з підозрюваних.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час спілкування з журналістами 5 червня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Можу сказати: на мою думку, є п'ятеро підозрюваних у цьому вбивстві – четверо тих, хто стріляв, а хто саме – визначить слідство, може, всі або, може, один, чия куля, а також та жінка, яка заховала ту зброю, і у такий спосіб посприяла приховуванню злочину", – пояснив Аваков.

Він підкреслив, що під час стрілянини поліцейські використовували не табельну, а особисту зброю. Як зазначалося раніше, постріл був здійснений із гвинтівки.

Загиблий Переяслав-Хмельницька міськрада

Міністр також повідомив, що слідство наполягає на версії алкогольного сп'яніння підозрюваних, хоча ті запевняли в тверезості.

Як писав OBOZREVATEL, лікарі боролися за життя Кирила з 31 травня. Того дня під час прогулянки біля свого будинку в Переяславі-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття й камінь, коли гуляв біля будинку разом із трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані й випадково потрапили в дитину. Хлопчик був госпіталізований до реанімації, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

3 червня маленький Кирило помер, не приходячи до тями. Лікарі видалили йому половину черепа, але так і не змогли дістати кулю з мозку.

Після новини про смерть дитини під будівлею МВС зібрався мітинг, на якому вимагали відставки глави відомства Арсена Авакова. Глава Нацполіції в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку.

Голосіївський районний суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця та Івана Приходька. Вони свою провину заперечують.

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