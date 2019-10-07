Представляються "Київводоканалом": у столиці активізувалися шахраї

У Києві активізувалися шахраї, які представляються працівниками комунальних служб і обманюють мешканців.

Найчастіше вони говорять, що працюють у "Київгазі" та "Київводоканалі", в пресслужбі якого і попередили про зловмисників.

"Пам'ятайте, що про запланований вихід контролерів "Київводоканал" сповістить в оголошеннях у під'їздах за декілька днів до візиту", – уточнили представники підприємства.

Крім цього, відрізнити шахрая від справжнього контролера можна попросивши показати його посвідчення. Якщо у вас все ж виникли сумніви – зателефонуйте у диспетчерську за номером 1581 або в контактний центр (044 2020202) і запитайте, чи дійсно ваш будинок є в плані перевірок.

"Київводоканал" попередив про шахраїв Бізнес Цензор

"Контролери, які прийшли з плановим візитом, ніколи не вимагатимуть в абонентів гроші за послуги", – підкреслили у "Київводоканалі".

Як писав OBOZREVATEL, у Києві з'явилася нова схема шахрайства, в якій задіяні особа, яка нібито втратила документи, і той, хто їх "знайшов".

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