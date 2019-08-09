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Працював у МВС? У Києві влаштували криваву стрілянину: поліція пішла на перехоплення

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У Києві в п'ятницю, 9 серпня, невідомі відкрили стрілянину по людині. Потерпілий отримав сім вогнепальних поранень, за його життя борються лікарі.

Поліцейські затримали двох підозрюваних у злочині. Одним із них виявився чоловік, який у минулому міг мати відношення до МВС, пише "Киев Оперативный" у Facebook.

Уточнюється, що повідомлення про вогнепальне поранення в груди чоловіка в Києво-Святошинському районі надійшло на лінію "102" близько 18:15.

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Групи оперативного реагування та слідчо-оперативна терміново виїхали на місце події.

За отриманою інформацією працівники поліції провели першочергові оперативно-розшукові заходи і встановили автомобіль невідомих, які могли бути причетні до скоєння злочину.

Працював у МВС? У Києві влаштували криваву стрілянину: поліція пішла на перехоплення

Київ Оперативний

О 18:50 у Київській області було введено план "Перехоплення", через годину розшукуваний автомобіль із підозрюваними був зупинений працівниками поліції в Обухівському районі.

З'ясувалося, що зловмисниками виявилися жителі Харківської області. Найближчої доби вони будуть перебувати в ізоляторі тимчасового утримання.

Працював у МВС? У Києві влаштували криваву стрілянину: поліція пішла на перехоплення

Київ Оперативний

Працював у МВС? У Києві влаштували криваву стрілянину: поліція пішла на перехоплення

Київ Оперативний

Працював у МВС? У Києві влаштували криваву стрілянину: поліція пішла на перехоплення

Київ Оперативний

Працював у МВС? У Києві влаштували криваву стрілянину: поліція пішла на перехоплення

Київ Оперативний

Працював у МВС? У Києві влаштували криваву стрілянину: поліція пішла на перехоплення

Київ Оперативний

Працював у МВС? У Києві влаштували криваву стрілянину: поліція пішла на перехоплення

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Коростені Житомирської області 32-річний чоловік убив свою 28-річну дружину, а потім застрелився з мисливської рушниці.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
стрілянина поліція затримання фотографии
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