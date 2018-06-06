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Пожежа в Чорнобилі: експерт оцінив загрозу для людей

1.4тЧитати новину російською

Пожежа, що охопила Чорнобильську зону, становить небезпеку для працівників зони відчуження і пожежників, але не для жителів Києва.

Про це заявив в ефірі ObozTV представник Атомпрофспілки України в Чорнобильській об'єднаній організації Микола Тетерін.

"Я вважаю, що загрози немає. Масштаб пожежі не такий великий. В основних дозоутворюючих елементів - цезію та стронцію - період напіврозпаду становить 30 років, кількість цих елементів різко зменшилася, тому їх піднімається під час пожежі відносно мало", - повідомив Тетерін.

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За оцінкою експерта, основна загроза - для тих, хто гасить, і для тих, хто працює в зоні відчуження, оскільки горить так звана "десятка" - десятикілометрова зона, всередині якої знаходиться ЧАЕС.

"Ми змушені дихати цими аерозолями, тому що горить "десятка". А "десятка", в основному, забруднена трансуранами. Це альфа-випромінювання - найнебезпечніше, що може бути. Але для Києва це безпечно", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 6 червня, площа пожежі в Чорнобильській зоні становила до 5 га. Як уточнили в ДержНС, у Чорнобильській зоні горить лісова підстилка і трава.

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Теми
Чорнобильська зонаПряма трансляціяЕфіри Oboz TVНовини Києва та Київської області
Місце
Україна
Об'єкт
ЧАЕС
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