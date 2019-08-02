"Повний неадекват!" У Києві чоловік громив авто на вулицях

У Києві 2 серпня чоловік бігав вулицями і громив припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, він був у стані наркотичного сп'яніння.

Затримувати дебошира до приїзду поліції довелося власнику одного з побитих авто, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Повний неадекват ходив Виноградарем і трощив своїми клешнями припарковані авто. На щастя, господар одного з автомобілів побачив його та наздогнав", – уточнили в соцмережі.

Чоловік громив авто Скріншот "Київ Оперативний"

Автомобіліст повідомив, що зловмисник розбив йому скло. Під час бесіди він ледь формулював відповіді на питання і лежав на траві, обіймаючи рюкзак.

Як писав OBOZREVATEL, на Київщині в селі Германівка з виборчої дільниці за день до парламентських виборів зник поліцейський.

Знайти його вдалося на автозаправці в оточенні бригади медиків – у чоловіка був передінфарктний стан, викликаний, попередньо, вживанням наркотичних речовин.

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