Посварилися через меблі: в хостелі Києва трапилася бійка

У Києві в хостелі трапилася бійка з різаниною між постояльцями, які посварилися через розміщення меблів.

Надзвичайна подія відбулася в хостелі по вул. Преображенська. Ножові поранення отримали троє чоловіків, повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Поліцейські визначили, що між двома чоловіками через перестановку меблів у кімнаті трапилася сварка, яка потім переросла в бійку. В конфлікт втрутилися ще двоє жителів, яким зловмисник завдав кілька ударів ножем, а після цього фігурант сам собі завдав ножове поранення живота", – повідомили правоохоронці.

У хостелі Києва трапилася бійка за меблі

Нападником виявився 31-річний іноземець, який деякий час живе в Києві. Раніше в поле зору поліції він не потрапляв.

Постояльці влаштували різанину

Як писав OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва в ресторані "Каспій" стався конфлікт, який переріс у масову бійку із стріляниною і ножами. Кількох відвідувачів заляпали газовим балончиком, а одному чоловікові вистрелили в ногу.

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