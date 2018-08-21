Постраждала королева: сина київських мільйонерів "взяли" на "звірячому грабунку"

Син екс-глави Департаменту супроводження кредитів Нацбанку Тетяни Лойченко підозрюється київськими правоохоронцями у грабунку.

За інформацією джерела OBOZREVATEL, НП сталася близько 10-ї години ранку 21 серпня в центрі столиці на вулиці Кропивницького. 28-річний чоловік побив дівчину і забрав у неї Apple iPhone X.

Анна Неплях відразу ж подзвонила в поліцію і заявила про злочин.

"Валентин Лойченко приревнував свою дівчину і завдав їй кілька ударів по обличчю. Скандали відбуваються не вперше, але таких серйозних розборок з наслідками ще не було", - розповіло джерело.

Пара є завсідниками різних тусовок і зависає в нічних клубах. Чи перебував представник "золотої молоді" під час нападу під впливом алкоголю або наркотиків - поки невідомо.

Анна Неплях родом з Дніпра. Вона модель, переможниця та учасниця різноманітних конкурсів краси.

Анна Неплях

Батьки підозрюваного у пограбуванні - відома бізнес-пара, доларовi мільйонери Тетяна і Сергій Лойченки ("Метал Холдiнг"). Тетяна з червня 2015-го по вересень 2017 року була директором Департаменту супроводження кредитів Національного банку України.

У декларації після того, як вона з НБУ, Тетяна вказала, що у сім'ї є кілька квартир і будинків у Києві, земельні ділянки у Київській та Чернігівській областях, а також цінні папери та великі банківські вклади.

Тетяна, її чоловік і син їздять на автомобілях BMW, Валентин є власником Х5 2013 р. (дані станом на 2017 рік).

Instagram Анни Неплях

Нагадаємо, Департамент супроводження кредитів Національного банку відповідає за організацію та супроводження процесу кредитування НБУ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та банків (у частині стабілізаційних кредитів, що надаються банкам), бере участь у проведенні операцій НБУ із застосуванням стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, забезпечує моніторинг виконання умов кредитних операцій НБУ з банками (крім неплатоспроможних та ліквідованих банків).

Тетяна Лойченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 19 серпня у Києві на заправці Shell злодії "обчистили" відомого шоумена і співака.